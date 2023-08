Chelsea ne fait qu'une bouchée de Luton

Chelsea 3-0 Luton Town

Buts : Sterling (17eet 69e) et Jackson (75e) pour les Blues

Gusto-Sterling, la connexion est déjà établie.

Chelsea n’a pas eu à forcer son talent ce vendredi soir pour croquer le promu Luton à Stamford Bridge, dans une rencontre qui a longtemps eu du mal à s’emballer (3-0). D’emblée, les visiteurs se recroquevillent dans leur camp, attendant que Chelsea fasse le jeu et se découvre. Mais les Blues ne tombent pas dans le piège et percent rapidement le verrou adverse : servi par Malo Gusto, Raheem Sterling fait un petit slalom dans la défense de Luton et trompe Thomas Kaminski d’une frappe à ras de terre du gauche (1-0, 17e). Pas vraiment de quoi bousculer les visiteurs, qui restent très bas sur le terrain et ne proposent presque rien une fois la balle dans leurs pieds jusqu’au retour aux vestiaires.

Malgré la domination, Chelsea ronronne et se fait même peur sur une des rares incursions des gars de Rob Edwards, débouchant sur une tentative de Ryan Giles, boxée des poings par Robert Sánchez (61e). Luton se découvre peu à peu, sentant que quelque chose est peut-être possible, mais se fait surprendre sur une transition adverse : Gusto trouve encore Sterling sur un centre en retrait, et l’attaquant anglais s’offre un doublé sur une frappe en première intention (2-0, 69e). Buteur, puis passeur ensuite pour Nicolas Jackson, qui coupe parfaitement un centre venu de la droite et tue le suspense (3-0, 75e). Les Blues prennent leurs premiers points de la saison et peuvent entrevoir un début de quelque chose dans leur immense chantier.

À l’inverse, l’année s’annonce interminable pour Luton, déjà lanterne rouge avec ses sept pions encaissés en deux matchs.

Chelsea (3-4-2-1) : Sánchez – Disasi, Silva, Colwill – Gusto, Gallagher, Caicedo, Chilwell (Maatsen, 86e) – Sterling, Fernández – Jackson (Ugochukwu, 84e). Entraîneur : Mauricio Pochettino.

Luton (3-5-2) : Kaminski – Burke (Andersen, 77e), Lockyer, Bell – Kaboré (Doughty, 70e), Chong (Ogbene, 77e), Nakamba, Barkley (Mpanzu, 77e), Giles – Morris, Adebayo (Brown, 70e). Entraîneur : Rob Edwards.

Luis Rubiales, discours de tréfonds