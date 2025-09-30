La France galère, mais finit par faire plier l’Afrique du Sud au Mondial U20

Zidane, Diomède, Afrique du Sud : les mots-clés de 1998 sont cochés.

Même si le groupe est méconnu et que les graines de stars sont restées sur le Vieux Continent, la France U20 a fini par s’imposer face à l’Afrique du Sud (2-1) lundi au Chili, pour son entrée en Coupe du monde. Un succès à l’arrache, et surtout marqué par la fébrilité d’Elyaz Zidane, le plus jeune des Zizou, coupable sur le penalty qui a relancé les Bafana Bafana. Pas sûr que le patronyme suffise à masquer le trou d’air.

Héritage lourd, défense en mousse

Longtemps, les Bleuets ont cru avoir fait le plus dur grâce à l’ouverture du score du Lensois Anthony Bermont (1-0, 25e). Mais il a suffi d’une intervention approximative d’Elyaz Zidane pour tout gâcher. Une faute bête sur l’attaquant sud-africain, carton vert brandi par le sélectionneur adverse, VAR consultée… et penalty transformé par Jody Ah Shene (1-1, 33e).

Heureusement pour les Bleuets, Lucas Michal a endossé le costume du sauveur. Après avoir vendangé plusieurs occasions, le Monégasque a planté un bijou à la 80e minute d’un enchaînement crochet frappe sèche. Un éclair qui sauve le début de tournoi des hommes de Bernard Diomède, encore loin du niveau espéré, mais qui leur permet de respirer…

La France reprend l’avantage ! La défense sud-africaine finit par craquer et Michal concrétise enfin sa tentative. Les Bleuets repassent devant, 2-1 !#lequipeFOOT pic.twitter.com/v5fjpPasRp — la chaine L'Équipe (@lachainelequipe) September 29, 2025

Prochaine étape, les États-Unis, qui ont infligé un 9-1 à la Nouvelle-Calédonie, rien que ça.

