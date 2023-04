Lorient piétine le PSG et son orgueil

À côté de ses pompes face aux Merlus, le Paris Saint-Germain se montre toujours aussi irrégulier et parfois sans but précis. Grâce à quelques actions pleines de panache, Lorient est venu taxer toutes les insuffisances parisiennes (1-3).

PSG 1-3 Lorient

Buts : Mbappé (29e) pour les Parisiens // Le Fée (15e), Yongwa (39e) et Dieng (89e) pour les Merlus

Expulsion : Hakimi (20e)

Dans une ambiance de kermesse, Lorient a joué un mauvais tour à un PSG suffisant, passif, sans envie ni justesse (1-3). Il s’agit seulement de la deuxième victoire des Morbihanais hors de leurs bases en 2023, après trois mois de vadrouille infructueuse. Pour remporter le titre mathématiquement, il faudra assurément marcher et dandiner un peu moins, du côté parisien. Le scénario se dessine : peu suivi par ses joueurs, Christophe Galtier semble mettre un point d’honneur à finir son mandat en roue libre.

Hakimi, pas le forgeron

Le club de la capitale se signale à la 11e, sur un enchaînement de Kylian Mbappé en pleine surface. Le Bondynois ouvre son pied droit, mais Yvon Mvogo parvient à repousser sur sa gauche. Contre toute attente, c’est Lorient qui lance les hostilités au Parc des Princes. 24 passes, une action collective huilée au millimètre, et voilà que Gédéon Kalulu décale Romain Faivre côté droit. Le centre de l’extérieur de l’ancien Brestois trouve Enzo Le Fée, bien placé face au but pour marquer son 5e but de la saison, sur la droite de Gianluigi Donnarumma (0-1, 15e). Comme perdus sur la pelouse, les joueurs parisiens se voient handicapés par l’expulsion d’Achraf Hakimi, qui trouve le moyen d’écoper d’un deuxième jaune après une vilaine semelle sur la cheville de Darlin Yongwa. Justifié, contrairement aux protestations de Marquinhos & cie. Apathiques, pour ne pas dire pire, les Parisiens laissent Lorient faire. Jusqu’à ce que Kylian Mbappé ne manie la ruse. Le champion du monde 2018 se fait oublier par la défense des Merlus, et chipe le cuir à Mvogo, qui n’a pas la présence d’esprit de se dégager après que l’arbitre Brisard a fait signe de jouer vite. Résultat, le but est vide, et l’égalité est rétablie (1-1, 29e). Mais le PSG ne jubile pas longtemps. Côté droit, Faivre se joue de Verratti avant de centrer entre les jambes de Danilo Pereira. À l’affût, Yongwa met simplement son pied droit en opposition, et jette un vrai coup de froid sur le Parc (1-2, 39e).

Craindre Diengun

En quête de réaction, le PSG voit l’entrant Fabián Ruiz tenter une volée du gauche (53e), puis Sergio Ramos armer sa tête au-dessus de la transversale (59e). Mbappé tente d’accélérer le temps de réponse, mais malgré son centre précis, Danilo Pereira envoie son puissant coup de casque dans… le visage de Mvogo (67e). Écueil majeur, les largesses défensives des Parisiens ne sont jamais loin. Preuve en est, en sortie de corner, Le Fée enveloppe du droit à ras du montant gauche du grand Gigio (68e). Auteur d’une entrée tranchante, Bamba Dieng est ensuite oublié dans le dos de Donnarumma, mais il parvient à signer un des ratés de la saison, en expédiant sa volée du droit sur Namek (76e). L’échéance n’est pas retardée longtemps, malgré un but hors jeu du même Dieng, trop pressé de couper la passe d’Ayman Kari (86e). Face à un PSG décomposé et morcelé entre attaque et arrière-garde, Lorient envoie en effet un dernier contre ravageur. L’international sénégalais s’arrache de la tête, en deux temps (1-3, 89e), après avoir perdu son face-à-face avec le portier italien, pour mettre un terme à un match des plus pénibles pour les fidèles de la porte d’Auteuil.

PSG (4-4-2) : Donnarumma – Hakimi, S. Ramos, Marquinhos, Bernat (N. Mendes, 56e) – Soler (F. Ruiz, 46e), Danilo (Zaïre-Emery, 79e), Verratti, Vitinha (Ekitike, 65e) – Messi, Mbappé. Entraîneur : Christophe Galtier.

Lorient (3-4-2-1) : Mvogo – B. Meïté, Talbi, Le Goff – G. Kalulu (Cathline, 65e), Innocent (Kari, 59e), Abergel, Yongwa – Faivre, Le Fée (Ponceau, 90e+2) – I. Koné (Dieng, 65e). Entraîneur : Régis Le Bris.

Revivez le match fou entre Liverpool et Tottenham