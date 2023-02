Lens résiste à Lorient et retrouve les quarts

Lorient 1-1 (2-4 TAB) Lens

Buts : Le Fée (85e) pour les Merlus // Fulgini (21e) pour les Sang et Or

Dans un Moustoir bien garni, deux des très bonnes surprises de la saison de Ligue 1, qui ont atteint leur record de points all time à ce moment précis de la saison, ont pris part à une petite partie d’échecs. Devant au score la majeure partie de la rencontre, le RC Lens de Franck Haise a eu le dernier mot aux tirs au but, non sans se faire peur bêtement en fin de rencontre, en laissant Lorient espérer.

Sur leur Lensée

L’entame de la partie appartient aux Lensois, au niveau des intentions comme de l’intensité. À l’aise pour systématiquement trouver une solution dans l’intervalle, les Sang et Or contrôlent les opérations au point de frôler les 85% de possession sur le premier quart d’heure. Les locaux, eux, sont incapables de construire et de se montrer dangereux, se contentant d’évoluer et de défendre en bloc très bas avec trois lignes resserrées. Finalement, ce qui devait arriver arriva : sur un violent centre tir de David Pereira da Costa freiné par Vito Mannone, Angelo Fulgini pousse le ballon au fond, en opportuniste (0-1, 21e). Lens manque même le break dans la foulée, sur un ballon en retrait de Przemysław Frankowski, envoyé en sortie de but par Adrien Thomasson, pourtant bien placé dans l’axe face aux cages (23e). Côté Lorient, Yoann Cathline tente (enfin) de faire bouger les choses. La défense du RCL pioche face à ses accélérations côté gauche, mais Bamba Dieng loupe sa reprise après le travail de fixation de l’international français U20 (40e). Malgré un bel arrêt de Mannone devant Da Costa (45e+2), la mi-temps tombe à pic pour Lens, qui échappe à un penalty après une charge douteuse de Fulgini dans le dos de Darlin Yongwa (42e).

Le Fée clochette

Au retour des vestiaires, les Merlus tentent de poursuivre sur leur timide lancée. Si Enzo Le Fée voit sa tentative lointaine boxée en corner par Jean-Louis Leca (51e), Lens vendange un nouveau centre en retrait bien senti de Frankowski. Fulgini écrase sa frappe, avant que Loïs Openda ne tire en plein dans les jambes de Mannone (49e). Les Sang et Or confisquent le ballon et maintiennent un rythme de match ronronnant, qui semble piéger les Merlus. Le deuxième acte s’anime enfin lorsque Leca est exposé à un rebond vicelard sur une frappe de Cathline (67e), puis se couche sur une frappe pied gauche (et anémique) de Julien Ponceau (76e). De quoi permettre aux Morbihanais de croire à nouveau en leur étoile ? Plutôt, car Lens commence à donner des munitions faciles. Seko Fofana, notamment, s’enflamme et tente une roulette à la sortie de sa surface. Jean-Victor Makengo a vu clair dans son jeu et intercepte avant d’allumer à quelques encablures du montant gauche de Leca (78e). Ce n’est qu’un court moment de répit, puisque la patte droite de velours de Le Fée profite de la passivité de Salis Abdul Samed pour égaliser sur coup franc direct (1-1, 85e). Aux tirs au but, Le Fée fracasse la barre transversale de l’intérieur du pied droit, avant qu’Ibrahima Koné ne tombe sur la main ferme de Leca. Les Sang et Or, eux, sont cliniques, et Facundo Medina se charge d’inscrire le dernier tir au but lensois. Quatre ans après, Lens retrouve les quarts de finale de la Coupe de France. Direction Nantes… pour un duel à huis clos, au lieu d’une belle fête.

Lorient (4-2-3-1) : Mannone – Igor Silva, Talbi, B. Meïté, Yongwa – Makengo, Ponceau (G. Kalulu, 84e) – Faivre (S. Doucouré, 68e), Le Fée, Cathline – Dieng (I. Koné, 68e). Entraîneur : Régis Le Bris.

Lens (3-4-3) : Leca – Gradit, Abdul Samed, Boura (Machado, 62e) – Frankowski, J. Onana, Thomasson, Poręba (S. Fofana, 62e) – Fulgini (Sotoca, 72e), Openda (Labeau Lascary, 72e), da Costa (Medina, 84e). Entraîneur : Franck Haise.