Léo Pétrot désabusé après la gifle reçue à Nice

Le week-end va être huit fois trop long pour les Stéphanois.

Saint-Étienne, tout juste promu en Ligue 1, a encaissé 15 buts en cinq journées. Après la défaite historique de son équipe à Nice (0-8) ce vendredi, le défenseur des Verts Léo Pétrot a exprimé son désarroi. Il était entré à la 35e minute de jeu, alors que le score était déjà de 4-0 pour les Niçois.

« Il n’y a pas d’analyse. Ce soir, c’est une honte, se désolait le Stéphanois au micro de DAZN. On doit avoir honte pour nous, pour nos supporters. Pour tout le travail qu’on met en place, faire ça, c’est inadmissible. Prendre huit buts, être inexistants dans l’état d’esprit et dans les duels, j’ai pas de mots. Maintenant, on a dix jours pour travailler… »

La bouteille de Pétrus restera dans le vestiaire niçois.

