Les Lorientais règlent la mire aux fléchettes

À Lorient, on pousse la diversité des séances un peu loin.

Trois joueurs du FC Lorient ont reçu ces derniers jours Thibault Tricole, vice champion du monde de fléchettes en 2022 et supporter des Merlus. Dans la vidéo partagée sur les réseaux sociaux du club ce mardi, on voit Vito Mannone, Teddy Bartouche et Gédéon Kalulu s’essayer à l’exercice. Et à ce petit jeu, c’est le premier cité et portier qui semble le plus précis.

🎯 Lorient Darts Challenge 🎯 🔥 Nos joueurs défient le meilleur joueur français (et ancien abonné au FCL), Thibault Tricole @Tricole180 ! pic.twitter.com/Dqz34WEJoC — FC LORIENT 🐟 (@FCLorient) April 4, 2023

Peut-être que Régis Le Bris réfléchira à l’aligner à la pointe de l’attaque pour la réception de l’OM ce dimanche à 20h45.

