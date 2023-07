Gédéon Kalulu : « Avec le téléphone au volant, on ne maîtrise plus rien »

Peux-tu nous présenter ton initiative ?

C’est une vente aux enchères des maillots que j’ai échangés tout au long de la saison avec des adversaires à la fin des matchs. À la fin de saison, je me suis dit qu’au lieu de les garder pour moi et qu’ils pourrissent dans mon placard, autant mettre à profit ces maillots, en versant les fonds récoltés à une association. J’en ai parlé à mon équipe d’agents, et on a décidé de mettre tout ça en place. J’ai trouvé que le travail de Stef Cares (l’association en question, NDLR) concernant l’utilisation du téléphone au volant, c’était une bonne chose. C’est un sujet sociétal qui concerne tout le monde.

À la fin de la saison dernière, j’ai fait un stage de récupération de points, mais ce n’était pas pour le téléphone au volant. Ce n’est pas forcément bon signe d’en faire un, mais on apprend énormément de choses lorsque l’on y va. J’ai par exemple pris connaissance des chiffres des décès liés à l’usage du téléphone au volant, et ça m’a fait un choc. Gédéon Kalulu

Pourquoi cette cause te tient-elle à cœur ?

Je voulais faire honneur à une cause dont on parle un peu moins, qui n’est pas assez mise en avant. Je sais que cette initiative est une goutte d’eau dans une piscine, mais si ça peut aider quelques personnes, alors c’est le plus important. J’ai la chance en vérité de ne pas avoir connu de drame concernant la sécurité au volant. Mais des téléphones au volant, c’est quelque chose que l’on voit partout, que beaucoup font, même dans notre entourage. Il suffit de jeter un œil lorsque l’on est sur la route pour se rendre compte. Pour l’anecdote, à la fin de la saison dernière, j’ai fait un stage de récupération de points, mais ce n’était pas pour le téléphone au volant. Ce n’est pas forcément bon signe d’en faire un, mais on apprend énormément de choses lorsque l’on y va. J’ai par exemple pris connaissance des chiffres des décès liés à l’usage du téléphone au volant, et ça m’a fait un choc.

En collaboration avec la Fondation Classico, j'ai décidé de lancer une vente aux enchères de maillots portés au profit de l'association Stef Cares, jusqu'au 15 juillet 18:00. A tous les amateurs de Ligue 1 à vous de jouer 😁https://t.co/F27ql42OTt pic.twitter.com/cqOkla56Qc — Gedeon Kalulu (@gedeon_K2) July 8, 2023

Donc c’est un stage de récupération de points qui t’a fait prendre vraiment conscience du problème ?

J’ai eu un véritable déclic. En matière de timing, ce stage est tombé au même moment que ma volonté de faire quelque chose avec mes maillots. Je trouve que c’était donc une superbe opportunité de faire ça avec Stef Cares et d’alerter sur ce sujet. Le téléphone au volant, c’est quelque chose qui s’est banalisé, répondre à un appel, changer la musique. On pense tout maîtriser, mais avec le téléphone, on ne maîtrise plus rien : les écarts que l’on fait sans s’en rendre compte, le non-respect des distances de sécurité. Si tout le monde prend vraiment conscience de ce problème, jeune ou moins jeune, la société avancera.

Les footballeurs ne sont pas forcément vus comme des conducteurs exemplaires dans l’imaginaire collectif. T’es-tu senti crédible pour alerter sur le sujet ?

Tout le monde est légitime pour en parler. Il faut arrêter de faire les hypocrites en mettant les footballeurs dans une case, alors qu’on a tous cette part de responsabilité. C’est un problème qui concerne vraiment tout le monde. L’objectif est vraiment de sensibiliser les gens et ne pas attendre d’avoir un accident pour dire « désormais, je suis légitime pour en parler ». Je n’avais donc pas peur de ne pas être crédible. Quand on te met le chiffre sous les yeux (en 2021, il y a eu 300 décès en France liés à l’utilisation du téléphone au volant, NDLR), on prend réellement conscience du problème.

Post Instagram Voir sur instagram.com

Il faut surtout faire prendre conscience aux jeunes qu’ils ne sont pas infaillibles. Ils ont des belles voitures, il fait beau, ils mettent la musique à fond, on manque de concentration, et l’accident peut arriver très vite. Gédéon Kalulu

Beaucoup de jeunes joueurs passent leurs premières paies dans des bolides, conduisant parfois à des accidents dramatiques ou impressionnants. Penses-tu que justement qu’il faudrait plus les sensibiliser concernant la sécurité routière ?

Totalement ! C’est clairement un public à sensibiliser, et ce, dès le centre de formation. Nous, à l’OL, on ne l’a jamais fait par exemple et j’aurais aimé qu’on le fasse. Ce serait intéressant et important d’avoir des interventions concernant la sécurité au volant et surtout le téléphone, d’autant plus que la nouvelle génération est très connectée. S’il faut le faire auprès des jeunes à Lorient, je le ferai. Il faut surtout leur faire prendre conscience qu’ils ne sont pas infaillibles. Ils ont des belles voitures, il fait beau, ils mettent la musique à fond, on manque de concentration, et l’accident peut arriver très vite. On aime bien dire qu’il faut le vivre pour le croire. Il vaut mieux prévenir avant et sensibiliser. Quand ça arrive, c’est trop tard, pour un geste totalement évitable et vraiment pas important.

Au-delà de cette vente aux enchères, tu essayes de sensibiliser tes proches, tes frères ou encore tes coéquipiers sur ce sujet ?

À mon humble échelle, je cherche à sensibiliser quiconque monte dans ma voiture ou quiconque me conduit par des discussions toutes simples. Je leur fais comprendre qu’au volant, on est responsable de toutes les personnes qui sont dans la voiture et quand la personne en prend conscience, elle se calme. Je ne suis personne pour imposer les choses, mais le simple fait d’en parler, ça a déjà un impact. J’ai reçu beaucoup de messages de soutien sur les réseaux sociaux également. Et si d’autres joueurs se joignent à moi pour faire passer le message à une plus grande échelle, alors je serai content.

Formose Mendy est un Merlu