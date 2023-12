Amine Harit : « C’est dur de gérer un score aussi large »

La démonstration, puis la gestion.

L’Olympique de Marseille a d’abord fait le spectacle contre Lorient, ce dimanche soir, au point d’inscrire quatre buts avant la pause. Les Phocéens ont été plus timides au retour des vestiaires, et les Merlus ont d’ailleurs réduit l’écart. Jonathan Clauss a vu rouge, mais les visiteurs n’ont pas laissé filer les trois points de la victoire (2-4). Alors, forcément, Amine Harit était ravi au coup de sifflet final. « On fait une excellente première période, avec beaucoup d’intensité et d’occasions », s’est félicité le Marocain au micro de Prime Video.

« Après, il faut qu’on soit plus attentifs et concentrés, a embrayé le milieu olympien. C’est dur de gérer un score aussi large. On s’attendait à ce qu’ils (les Lorientais, NDLR) poussent un peu. Mais dans l’ensemble, on a fait un très bon match. » Les hommes de Gennaro Gattuso ont enregistré un quatrième succès d’affilée toutes compétitions confondues, ce qui montre bien que le rythme effréné de leur calendrier ne les dérange pas. « Si on veut prétendre à être une grande équipe, il faut savoir être compétitif tous les trois jours. Pour l’instant, ça nous réussit », a souligné Harit.

Reste à savoir si ce sera toujours le cas à Brighton, jeudi.

