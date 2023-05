Valenciennes refroidit Le Havre

Le Havre 0-2 Valenciennes

Buts : Grbić (7e SP) et Kaba (45e+2)

La fête est gâchée.

L’effervescence était palpable, ce lundi soir au stade Océane. Et pour cause : en cas de victoire face à Valenciennes (18e), Le Havre aurait mathématiquement assuré sa montée en Ligue 1 avant même les deux dernières journées. Mais l’ambiance a vite été refroidie, car les Nordistes ont signé un succès aussi retentissant qu’inattendu sur la pelouse du leader normand (0-2). Les Ciel et Marine se sont mis dans de sales draps d’entrée de partie, Arthur Desmas concédant un penalty évitable après une intervention maladroite sur Ivan Grbić. L’attaquant prêté par Lorient a eu suffisamment de lucidité pour inscrire, d’une panenka osée, son neuvième but en douze matchs (0-1, 7e). Les Havrais sont alors apparus empruntés et ont eu les plus grandes peines du monde à trouver des espaces dans le bloc valenciennois. Ils auraient toutefois pu recoller juste avant la pause, si la tête de Gautier Lloris n’avait pas heurté la barre (43e).

Le VAFC s’est montré bien plus efficace. Dans la foulée de cette occasion brûlante, Mohamed Kaba a doublé la mise d’une frappe du droit à l’entrée de la surface (0-2, 45e+2). Poussés par un public forcément déçu, mais loin d’être désabusé, les Hacmen ont retrouvé des couleurs au retour des vestiaires. Il aurait fallu un petit but pour provoquer une étincelle et vivre une fin de match haletante. Ce but, il n’est jamais venu, en dépit d’une énorme double occasion marquée par un arrêt de Lassana Sy devant Amir Richardson et un tir de Victor Lekhal sur le poteau (63e). Invincible pendant neuf mois, le HAC concède un deuxième revers de rang, mais cela n’est pas trop fâcheux, puisqu’il lui reste cinq points d’avance sur Metz (3e). Les Valenciennois, pour leur part, réalisent une magnifique opération et bondissent hors de la zone rouge (14es).

Le Havre a perdu trois matchs de championnat cette saison, dont deux contre Valenciennes. Vous avez dit bête noire ?

Le Havre (4-3-3) : Desmas – El Hajjam (Mahmoud, 78e), Sangante, Lloris, Operi – Mbemba (Bentoumi, 46e), Lekhal, Targhalline (Kitala, 84e) – Cornette (Logbo, 61e), Casimir (Richardson, 61e), Alioui. Entraîneur : Luka Elsner.

Valenciennes (4-4-2) : Sy – Linguet, Poha, Cuffaut, Lecœuche (Diliberto, 79e) – Hamache (Ben Seghir, 72e), Kaba, Masson, Haouari (Debuchy, 71e) – Boutoutaou (Berthomier, 80e), Grbić (Bonnet, 25e). Entraîneur : Ahmed Kantari.

