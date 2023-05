Pronostic Le Havre Valenciennes : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Le Havre, la victoire du titre face à Valenciennes

En clôture de la dernière journée de championnat, Le Havre s’est fait surprendre à Annecy (1-0). Ce revers a repoussé l’officialisation de la montée des Normands en Ligue 1. Ce lundi, le HAC a cette fois l’opportunité de le faire, ou quasiment, devant ses supporters. En effet, la formation havraise possède à l’orée de cette journée 6 points d’avance sur le FC Metz (3e). La défaite de la dernière journée est seulement la seconde depuis le début de saison, la première remontant à un déplacement à… Valenciennes. Les hommes de Luka Elsner auront à cœur de prendre leur revanche pour atteindre leur objectif d’accession à l’élite du foot français. Pour parvenir à ses fins, Le Havre s’appuiera comme depuis le début de saison sur son excellente défense (16 buts encaissés seulement en 35 matchs).

En face, Valenciennes dispute un tout autre championnat, celui du maintien. Calé dans le ventre mou du classement pendant de longues semaines, le club nordiste a chuté lors des dernières semaines pour se retrouver dans la zone rouge au pire des moments. Désormais entraîné par Kantari, le VAFC occupe la 17e place avec 1 seul point de retard sur Laval. Contrairement à ses adversaires directs, le club valenciennois découvre seulement la lutte pour le maintien. De plus, la formation nordiste fait face à un calendrier pas simple à négocier avec Le Havre, Grenoble au Hainaut, puis un déplacement à Geoffroy-Guichard lors de la dernière journée. Lors des 2 dernières rencontres, les Valenciennois ont seulement signé deux matchs nuls face à deux équipes de bas de tableau, à savoir le Nîmes Olympique et Pau. Devant son public, Le Havre devrait s’imposer face à une équipe de Valenciennes dans le dur et s’ouvrir ainsi les portes de la Ligue 1.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

