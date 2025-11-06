S’abonner au mag
Qui peut s’asseoir sur un banc de Ligue 1 et dire qu’il est plus passionné que Didier Digard ?

Qui peut s’asseoir sur un banc de Ligue 1 et dire qu’il est plus passionné que Didier Digard ?

L’autre DD.

Le week-end dernier, Didier Digard avait avoué son dégoût face au geste odieux d’Aron Dønnum lors de Toulouse-Le Havre : « Je n’ai pas envie de parler de foot, je suis un être humain avant tout. » C’est dire à quel point le coach du HAC a été touché, lui qui dans les colonnes du magazine So Foot, en kiosque ce jeudi raconte son rapport obsessionnel et quasi maladif au ballon rond : « Je n’ai vécu que pour ça : le foot, le foot, le foot. »

Pour l’amour du jeu

À 39 piges, il est l’un des plus jeunes entraîneurs de Ligue 1, mais aussi l’un des plus lucides. L’ancien milieu du PSG et de Nice a connu les galères, les critiques, le chômage, et même les jugements sur ses sweats à capuche, avant de renaître sur le banc normand. Un type qui peut sortir une tirade tactique comme d’autres citent un ver de rap, avec cette honnêteté un peu brute : « Ce qui m’intéresse, c’est la liberté, la création, la capacité des hommes à s’exprimer. »

L’ancien capitaine de Nice dissèque son rapport au coaching moderne, obsédé par le jeu plus que par la victoire. « Ancelotti ? Un bonheur de le rencontrer, même si on ne s’épanouit pas dans les mêmes choses. Lui est passionné par la victoire, moi je le suis par le jeu. » 

Pas de doute : c’est pas le Didier de l’équipe de France qui a tenu ces propos.

Le Havre ne portera pas plainte dans l’affaire Dønnum

