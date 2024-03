Pronostic Strasbourg Monaco : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Monaco voyage bien à Strasbourg

Strasbourg occupe actuellement la 12e place du classement et fait partie des formations engagées dans la lutte pour le maintien. En effet, le club alsacien ne dispose plus que 3 points d’avance sur le barragiste, Montpellier. Le week-end dernier, les hommes de Vieira furent tout proche de réaliser une excellente opération à la Mosson face au MHSC mais se sont fait rejoindre dans les dernières minutes (2-2). Après avoir réalisé une première moitié de saison convenable, le Racing est dans le dur lors des dernières semaines puisqu’il n’a plus remporté de victoires en Ligue 1 depuis la réception de Lille fin décembre. Sur une série de 7 journées sans le moindre succès, Strasbourg doit rapidement réagir s’il ne veut pas tomber dans la zone de relégation. Pour réussir cette mission maintien, Vieira compte sur les Bakwa, Mwanga, Emegha ou Diarra.

De son côté, l’AS Monaco est concernée par la course au podium. Le club de la Principauté n’a pas toujours été régulier dans ses performances mais se trouve en 3e position avec Brest en ligne de mire. En effet, les hommes d’Adi Hütter accusent seulement 4 unités de retard sur la seconde place. Paradoxalement, le club du Rocher rencontre des difficultés à domicile où il a signé tout de même un très bon match nul face au PSG (0-0) le week-end dernier après avoir concédé des revers face à Toulouse ou Reims. En revanche, les Monégasques ont de très bons résultats loin de leur base., comme ils l’ont démontré lors de leurs deux derniers succès face à Nice (2-3) et Lens (2-3). Porté par le talent des Minamino ou Golovin et l’efficacité des Ben Yedder (12 buts) et Balogun (5 buts, dont un lors du dernier déplacement à Lens), l’ASM dispose le potentiel pour accrocher une place sur le podium de la Ligue 1 et se qualifier ainsi pour la prochaine Ligue des Champions. En grande forme en déplacement, Monaco devrait s’imposer face à des Strasbourgeois pas au mieux.

Monaco torpille Strasbourg