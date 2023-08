Monaco torpille Strasbourg

Monaco 3-0 Strasbourg

Buts : Minamino (20e et 36e) et Ben Yedder (58e)

Le RCSA Takumi au tapis par l’ASM.

Après son succès inaugural face à Clermont, Monaco confirme sa belle forme du moment contre Strasbourg ce dimanche et s’installe provisoirement en tête du classement de Ligue 1 (3-0). Alors qu’il leur avait fallu un petit quart d’heure pour se mettre en route sur la pelouse de Gabriel-Montpied, les hommes d’Adi Hütter étouffent les Strasbourgeois d’entrée de jeu. Un pressing payant puisque, après un gros quart d’heure sans véritable situation, Takumi Minamino chipe la gonfle dans les pieds d’Abakar Sylla et fait trembler les filets de Matz Sels d’une praline déclenchée depuis l’extérieur de la surface (1-0, 20e). Auteur d’une belle préparation, le Japonais profite même d’une galette de Caio Henrique pour s’offrir un doublé de la tête (2-0, 36e). Complètement privés d’oxygène par les Asémistes au cours de ce premier acte, les Alsaciens parviennent malgré tout à faire frissonner Philipp Köhn mais Lebo Mothiba ne trouve pas le cadre après un bon centre de Thomas Delaine (30e).

Si Patrick Vieira tente de réveiller ses ouailles en leur passant une sacrée soufflante à la pause, on ne peut pas dire que ce soit franchement efficace. Totalement léthargiques, les Alsaciens se font balader par les nombreuses séquences de possession des Monégasques. Pire, sur une énième récupération des Asémistes, Minamino lance idéalement Wissam Ben Yedder qui vient à son tour participer à la fête du gauche (3-0, 58e). Derrière, l’ASM baisse le rideau et se contente de défendre en bloc pour tenter de contrer le RCSA. Sels doit même s’employer pour empêcher Eliot Matazo de faire gonfler la note (73e). Une addition déjà salée pour des Strasbourgeois, giflés, qui concèdent la 48e défaite de leur histoire face à Monaco – l’adversaire contre lequel les Alsaciens ont désormais le plus perdu – en Ligue 1. Un championnat sur lequel règne les Rouge et Blanc avant la dernière rencontre de ce dimanche soir entre Lens et Rennes.

De quoi venger Thierry Henry.

Monaco (3-4-2-1) : Köhn – Singo, Zakaria (Mastica, 88e), Magassa – Vanderson, Fofana, Camara (Matazo, 69e), Caio Henrique (Jakkobs, 88e) – Minamino (Akliouche, 79e), Golovin (Diatta, 79e) – Ben Yedder. Entraîneur : Adi Hütter.

Strasbourg (3-5-2) : Sels – Guilbert, Doukouré (Sissoko, 79e), Nyamsi, Sylla, Delaine (Senaya, 79e) – Diarra, Bellegarde, Deminguet – Gameiro (Bakwa, 59e), Mothiba (Ângelo, 59e). Entraîneur : Patrick Vieira.