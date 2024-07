Mbappé ne fera pas la tournée américaine du Real Madrid

À peine arrivé, déjà absent.

Kylian Mbappé ne participera pas à la tournée américaine du Real Madrid. L’international français, officiellement joueur du club madrilène depuis le 1er juillet, ne débutera l’entraînement avec les Merengues que le 6 août prochain. Ce n’est pas la première fois que Mbappé loupe la tournée de pré-saison puisque c’était déjà le cas la saison dernière, mais pour des raisons bien différentes.

Cette fois, c’est purement sportif et cette décision a été prise par l’entraîneur Carlo Ancelotti, qui a accordé des jours de repos supplémentaires aux joueurs qui ont participé à minima aux demi-finales de l’Euro ou de la Copa América. Par conséquent, les Français Aurélien Tchouaméni, Eduardo Camavinga et Ferland Mendy ne participeront pas non plus à la tournée américaine, tout comme Jude Bellingham, Dani Carvajal et Federico Valverde. Le premier match de Mbappé avec le Real devrait être le 14 août prochain, en Supercoupe d’Europe, contre l’Atalanta Bergame.

Les Mbappix devront prendre leur mal en patience.

