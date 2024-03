Tuchel : « Le titre ? Il n’y a plus d’espoir, félicitations à Leverkusen »

Au bord de la roue libre.

Ce samedi, le Bayern Munich a sans doute dit adieu à son douzième titre de suite en Bundesliga après son revers dans le Klassiker allemand contre le Borussia Dortmund. Terrassés à l’Allianz Arena, les joueurs de Thomas Tuchel pointent à treize longueurs du Bayer Leverkusen, leader insubmersible encore auteur d’une remontée express sur le gong pour la réception d’Hoffenheim. Tous les deux décontenancés par leur soirée cauchemardesque, Joshua Kimmich et Thomas Tuchel savent que les carottes sont quasiment cuites, à sept journées du dénouement.

« Il n’y a plus de suspense. Nous n’avons plus d’espoir, pas besoin de raconter quoi que ce soit. Félicitations à Leverkusen , a carrément livré le technicien des Bavarois, en partance à la fin de la saison. Notre niveau n’était pas élevé sur l’ensemble du match, nous nous sommes adaptés au BVB. Nous avons clairement manqué de passion. Nous avons montré ces dernières semaines que nous pouvions rester dans la course mais nous avons rechuté. Rien de ce que nous avions prévu n’a fonctionné. » Même son de cloche pour Kimmich, sans pour autant jeter aussi clairement l’éponge :« Je me demande comment nous pouvons avoir une telle attitude dans un tel match. Normalement, contre le BVB, il faut être en feu. On a eu l’impression que c’était un match amical. »

Xabi Alonso n’a pas fini de troubler son ancienne équipe.