L’OM et le PSG presque au complet pour le Classique

Lâchez les lions !

Bonne nouvelle pour notre dimanche soir : Marseille et Paris sont presque au complet pour garantir le spectacle. Avec quelques minutes d’écart seulement, le club de la capitale a été le premier à communiquer son groupe de 21 hommes pour le déplacement au Vélodrome. Pas de surprise de la part de Luis Enrique, qui pourra compter sur ses habitués du début de saison, et devra encore se passer des blessés de longue date, à savoir Lucas Hernandez, Gonçalo Ramos et Presnel Kimpembe.

De l’autre côté, l’Olympique de Marseille devra faire en revanche avec plusieurs indisponibilités dans le couloir gauche de sa défense. Blessé depuis plusieurs semaines, Quentin Merlin était pressenti pour faire son retour lors du Classique, mais il n’en sera finalement rien. Tout comme le Suisse Ulisses Garcia, incertain durant la semaine, et donc absent finalement.

👥 𝗟𝗘 𝗚𝗥𝗢𝗨𝗣𝗘 ⚔️ #OMPSG Voici les 2️⃣3️⃣ joueurs retenus par coach 𝗗𝗲 𝗭𝗲𝗿𝗯𝗶 🇮🇹, pour la réception de Paris ce soir à l'@orangevelodrome ! 💪🏟️ pic.twitter.com/xfSrnSpk4b — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) October 27, 2024

Reste à savoir si Roberto De Zerbi choisira de faire coulisser Lilian Brassier à gauche ou s’il optera pour un droitier comme Amir Murillo ou Pol Lirola, mais Ousmane Dembélé pourrait en tout cas passer une belle soirée.

