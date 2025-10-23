Joško Gvardiol a pensé à abandonner le foot pour le basket

Dražen Petrović ou Luka Modrić ?

Joško Gvardiol, transféré pour 90 millions d’euro à Manchester City en août 2023, est devenu l’un des défenseurs les plus chers de l’histoire. Pourtant, à 16 ans, alors qu’il peinait à s’imposer dans l’équipe junior du Dinamo Zagreb, le Croate avait sérieusement envisagé d’arrêter le football. « Je pensais à abandonner pour le le basket-ball… tous mes amis jouaient au basket », confie-t-il à BBC Sport.

Manchester City, un rêve a priori inatteignable

Le doute l’accompagnait souvent sur le terrain. « Je n’étais plus sûr de vouloir continuer le football, car quand on arrive au terrain d’entraînement, on ne se sent plus heureux, ce n’est jamais bon signe. J’essayais simplement de trouver d’autres solutions et de me sentir plus heureux », explique-t-il. Malgré ces hésitations, Gvardiol a persévéré. Il a intégré l’équipe senior, remporté deux titres consécutifs avec Zagreb, puis signé en Bundesliga pour 16 millions de livres, un record pour un adolescent croate.

Aujourd’hui, Gvardiol est un élément central du système de Guardiola. La saison dernière, il a cumulé plus de 6 000 minutes de jeu et disputé 55 des 61 matchs de son club et de la sélection croate. Cette saison, il a retrouvé son poste de défenseur central gauche, se disant « heureux d’être de retour à mon poste ». Et de rappeler avec humilité : « Si vous m’aviez dit il y a cinq ans que je jouerais à City, j’aurais répondu impossible. »

