S’abonner au mag
  • Angleterre
  • Chelsea

John Terry rêve toujours d'entraîner Chelsea

KM
John Terry rêve toujours d'entraîner Chelsea

La nostalgie du grand bain.

Actuellement coach à temps partiel de l’académie de Chelsea, John Terry continue de voir les choses en grand pour son avenir. Éternelle légende de Chelsea avec plus de 700 matchs disputés entre 1998 et 2017, Terry a déjà embelli les lignes de son CV depuis 2018 en occupant le poste d’adjoint à Aston Villa puis à Leicester. L’Anglais de 44 ans ambitionne désormais de revenir dans la cour des grands, sur le banc de l’équipe de sa vie.

Les frustrations de Terry

« Ce qui me manque, c’est d’être coach de Chelsea, c’est mon dernier rêve, confie-t-il sur son compte TikTok. Après 22 ans comme joueur, j’ai assez appris pour diriger une équipe et je pense que je serais un très bon entraîneur principal. J’ai pris ma retraite après 22 ans à jouer et j’ai suffisamment appris pour me lancer dans le métier de coaching. » 

@johnterry26 I will never give up the dream 💭 but I love my role in the academy working with the younger players. 💙⚽️ #cfc #chelsea #chelseafc ♬ original sound - John Terry

L’ancien défenseur a déjà tenté sa chance : « J’ai eu des entretiens, mais la réponse était toujours : « Tu n’as pas d’expérience. » Quand je vois qui obtient certains postes aujourd’hui, je suis surpris… » Il ne doit pas faire allusion à Enzo Maresca, déjà vainqueur de la Ligue Conférence et de la première Coupe du monde des clubs cet été avec Chelsea.

Le rêve bleu attendra.

Un record de précocité battu deux fois dans le même match à Chelsea

KM

À lire aussi
Les grands récits de Society: La tuerie de chevaline
  • Grand Récit
Les grands récits de Society: La tuerie de chevaline

Les grands récits de Society: La tuerie de chevaline

Qui a tué cette famille de touristes anglais et ce cycliste français le 5 septembre 2012 à Chevaline? Après dix ans d’enquête et un dossier judiciaire qui dépasse les 90 tomes, la vérité n’a toujours pas émergé.

Les grands récits de Society: La tuerie de chevaline
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

21
Revivez Sporting - OM (2-1)
Revivez Sporting - OM (2-1)

Revivez Sporting - OM (2-1)

Revivez Sporting - OM (2-1)

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!