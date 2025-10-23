John Terry rêve toujours d'entraîner Chelsea

La nostalgie du grand bain.

Actuellement coach à temps partiel de l’académie de Chelsea, John Terry continue de voir les choses en grand pour son avenir. Éternelle légende de Chelsea avec plus de 700 matchs disputés entre 1998 et 2017, Terry a déjà embelli les lignes de son CV depuis 2018 en occupant le poste d’adjoint à Aston Villa puis à Leicester. L’Anglais de 44 ans ambitionne désormais de revenir dans la cour des grands, sur le banc de l’équipe de sa vie.

Les frustrations de Terry

« Ce qui me manque, c’est d’être coach de Chelsea, c’est mon dernier rêve, confie-t-il sur son compte TikTok. Après 22 ans comme joueur, j’ai assez appris pour diriger une équipe et je pense que je serais un très bon entraîneur principal. J’ai pris ma retraite après 22 ans à jouer et j’ai suffisamment appris pour me lancer dans le métier de coaching. »

L’ancien défenseur a déjà tenté sa chance : « J’ai eu des entretiens, mais la réponse était toujours : « Tu n’as pas d’expérience. » Quand je vois qui obtient certains postes aujourd’hui, je suis surpris… » Il ne doit pas faire allusion à Enzo Maresca, déjà vainqueur de la Ligue Conférence et de la première Coupe du monde des clubs cet été avec Chelsea.

Le rêve bleu attendra.

Un record de précocité battu deux fois dans le même match à Chelsea