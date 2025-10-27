S’abonner au mag
  • Turquie
  • Arbitrage

La fédération turque sanctionne des centaines d’arbitres suite à des paris sportifs

CDB
La fédération turque sanctionne des centaines d’arbitres suite à des paris sportifs

Action, réaction.

Dans une déclaration face à la presse ce lundi, la fédération turque de football (TFF) a annoncé que plusieurs centaines d’arbitres ont parié illégalement sur des matchs. İbrahim Hacıosmanoğlu, président de la fédération, a révélé que « 371 arbitres possèdent des comptes de paris, et 152 parient activement », dont 22 évoluent au niveau national. Dix des arbitres incriminés ont effectué plus de 10 000 paris, et quarante-deux ont parié sur plus de 1 000 rencontres.

Le football turc est en crise

« Nous sommes déterminés à nettoyer le football de toute trace de corruption. Nous ne ferons aucune exception », a proclamé Hacıosmanoğlu, précisant que les « sanctions nécessaires » seront prises immédiatement.

Une situation qui fait écho aux nombreuses polémiques autour de l’arbitrage en Turquie. En 2024, la fédé turque avait nommé des arbitres étrangers dans certains matchs décisifs, pour assurer l’impartialité. Le 24 février dernier, c’est le slovaque Slavko Vinčić qui s’était retrouvé au sifflet de Galatasaray-Fenerbahçe, suite notamment à des plaintes de José Mourinho.

Finalement, on l’aime bien Stéphanie Frappart.

L'OL peut-il survivre sans Malick Fofana ?

CDB

  • Couverture
