S’abonner au mag
  • Ligue 1
  • J9
  • Lens-Marseille (2-1)

Roberto De Zerbi : « Mme Frappart est pour moi la meilleure arbitre de Ligue 1 »

SO
Roberto De Zerbi : « Mme Frappart est pour moi la meilleure arbitre de Ligue 1 »

Un soutien inattendu.

Il n’est pas rare de voir un entraîneur critiquer la prestation de l’arbitre après une défaite. En revanche, il est plus rare de voir un coach féliciter un arbitre après une défaite. C’est pourtant ce qu’il s’est passé avec Roberto De Zerbi qui a tenu à saluer la prestation de Stéphanie Frappart malgré le revers de l’Olympique de Marseille à Lens (2-1). En conférence de presse, l’entraîneur italien est revenu sur l’action du penalty accordé aux Nordistes après une faute de Benjamin Pavard : « Je n’ai pas revu l’image ce soir, mais je suis sûr que Pavard a commis une faute, Mme Frappart est pour moi la meilleure arbitre de Ligue 1 ». 

Ce que De Zerbi oublie de dire c’est que Mme Frappart avait dans un premier temps siffler une simulation d’Odsonne Edouard avant d’être appelé par le VAR et de changer sa décision. Quoi qu’il en soit – à moins que ce soit de l’ironie de la part de l’Italien – ce message va faire du bien à Stéphanie Frappart qui est souvent critiquée et qui a vécu un début de saison compliqué avec ce fameux « Ça glisse » lors de Rennes-Lyon. 

Après, Roberto De Zerbi a raison, Stéphanie Frappart étant la seule femme à arbitrer en Ligue 1, elle est forcément la meilleure.

Benjamin Pavard s’excuse après son match raté contre Lens

SO

À lire aussi
21
Revivez Lens-Marseille (2-1)
  • Ligue 1
  • J9
  • Lens-Marseille
Revivez Lens-Marseille (2-1)

Revivez Lens-Marseille (2-1)

Revivez Lens-Marseille (2-1)
Les grands récits de Society: Vol MH370 pour nulle part
  • Mystère
Les grands récits de Society: Vol MH370 pour nulle part

Les grands récits de Society: Vol MH370 pour nulle part

Presque deux ans après sa disparition, le vol MH370 de la Malaysia Airlines n’a toujours pas été retrouvé, laissant les familles des victimes et les enquêteurs du monde entier face à des questions sans réponse

Les grands récits de Society: Vol MH370 pour nulle part
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

21
Revivez Lens-Marseille (2-1)
Revivez Lens-Marseille (2-1)

Revivez Lens-Marseille (2-1)

Revivez Lens-Marseille (2-1)
03
Revivez la victoire du PSG à Brest (0-3)
Revivez la victoire du PSG à Brest (0-3)

Revivez la victoire du PSG à Brest (0-3)

Revivez la victoire du PSG à Brest (0-3)

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!