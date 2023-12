« Je ne pardonnerai jamais », avoue l’arbitre agressé en Turquie

Une plaie toujours ouverte.

Dix jours après avoir été agressé par plusieurs personnes, dont le président du club local, à la fin de la rencontre entre Ankaragücü et Rizespor (1-1), l’arbitre Halil Umut Meler a indiqué garder les séquelles de ce traumatisme. Dans un entretien accordé au quotidien turc Hurriyet, l’officiel a évoqué le cas de Faruk Koca, le président mis en cause et bannie à vie par le Conseil de discipline de la Fédération turque de football. « Je ne lui ai pas pardonné. Je ne pardonnerai pas à la personne qui a fait ça m’a donné un coup de poing, a-t-il avoué. Je me suis effondré et suis tombé au sol. Les coups de pied quand j’étais au sol, je ne les oublierai jamais. C’est pour cette raison que je ne pardonnerai jamais. Je ne pardonnerai jamais à ceux qui l’ont fait et à ceux qui l’ont provoqué. » Après ce passage à tabac, Halil Umut Meler a passé deux jours à l’hôpital d’Ankara où il a été transporté pour un traumatisme crânien.

Après un arrêt, le championnat turc a repris ses droits… jusqu’à une nouvelle polémique – moins violente – contre l’arbitrage.

En Turquie, Halil Umut Meler « ne sait pas » s’il va continuer à arbitrer