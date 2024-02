Après un échec en Belgique, l’ancien Rémois Alexis Flips prêté en Turquie

Le flop de Flips.

Joueur important du Stade de Reims la saison dernière, Alexis Flips avait été vendu cet été au Sporting d’Anderlecht pour 3,5 millions d’euros. Son aventure bruxelloise a vite tourné au vinaigre : l’ailier n’a pas convaincu sur les pelouses et s’est vite retrouvé sur le banc. Désormais indésirable, le joueur de 24 ans fait de nouveau ses valises et part en prêt en Turquie, du côté du MKE Ankaragücü. Ce club d’Ankara, actuellement onzième du championnat turc, l’a révélé ce mercredi sur ses réseaux sociaux dans un montage d’une scène de Fast and the Furious où on voit l’ancien Rémois sortir d’un coffre-fort.

L’avantage de finir son mercato le 9 février, c’est de faire les fonds de tiroir du Plat Pays.

