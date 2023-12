Pierluigi Collina réagit à l’agression de Halil Umut Meler

Chauve qui peut, il est en colère !

En sa qualité de président de la Commission des arbitres de la FIFA, Pierluigi Collina a réagi à l’agression, ce lundi, de l’arbitre turc Halil Umut Meler lors de la rencontre de Süper Lig entre Ankaragücü et Rizespor (1-1). Dans un communiqué, l’ancien arbitre italien écrit que « ni l’arbitre ni l’homme ne méritaient de vivre l’expérience qu’il a vécue hier à Ankara. Il faisait son travail lorsqu’il a été agressé sur le terrain à la fin d’un match qu’il venait d’arbitrer. L’image de Halil Umut allongé sur le sol, les mains protégeant sa tête pendant que ses agresseurs lui donnaient des coups de pied, est horrible. »

