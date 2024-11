Une grande banque turque accusée d’avoir escroqué des stars du foot

Papy Madoff serait fier.

La banque privée turque Denizbank et son PDG Hakan Ateş sont accusés d’avoir escroqué des stars du football, comme Arda Turan, l’ex-maestro de l’Atlético et de Barcelone, ou encore Fernando Muslera, dernier rempart de Galatasaray. Les procureurs turcs réclament entre 72 et 240 ans de prison pour fraude, rapporte le Daily Sabah.

Les accusés nient en bloc

Le point de départ ? Seçil Erzan, ancienne directrice d’agence chez Denizbank, qui aurait vendu à ces joueurs et quelques autres un « fonds spécial secret » aux promesses de rendement aussi stratosphériques qu’un coup franc de Roberto Carlos. Sauf qu’en réalité, Erzan aurait récolté 44 millions de dollars (41,67 millions d’euros) pour finalement disparaître dans un nuage de dettes et d’excuses. La moitié des investisseurs n’ont jamais revu la couleur de leur argent.

Erzan est déjà sous les verrous, mais l’affaire fait boule de neige. Désormais, c’est au tour d’Ateş le directeur, et de son ancien bras droit, Mehmet Aydoğdu, de voir leur nom dans le dossier, selon le média pro-gouvernement turc. Les deux hommes nient en bloc. « Je n’accepte pas ces accusations », jure Ateş. « Je ne suis au courant de rien », réplique Aydoğdu. La banque, désormais propriété de l’Emirates NBD de Dubaï, clame n’avoir rien à voir avec tout ça et se dit choquée par la fuite des informations judiciaires dans les médias.

La meilleure défense, c’est l’attaque ou la contre-attaque

Pourquoi Viktor Gyökeres est une fraude