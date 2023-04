Les notes de la 29e journée de Ligue 1

6 buts sur ses 3 derniers matchs : Loïs Openda n’a pas encore tous les codes de notre championnat, alors il s’est dit qu’il allait lancer son sprint final dès la 27e journée.

15 – Lois Openda est le 1er joueur de Lens à atteindre la barre des 15 buts lors d’une même saison de Ligue 1 depuis Roger Boli en 1993/94 (20) et le 1er à l’atteindre pour sa 1re saison avec les Sang et Or depuis Teitur Thordarson en 1981/82 (19). Goleador. #SRFCRCL pic.twitter.com/796RkfM5Gb

— OptaJean (@OptaJean) April 1, 2023