La FFF interdit l’interruption des matchs pendant le ramadan

Le football français et l’islam…

Dans un communiqué transmis par mail à tous les arbitres officiels de l’Hexagone, la Fédération française de football indique son opposition aux brefs arrêts de matchs opérés en cette période de ramadan. Ces courtes interruptions permettent aux joueurs musulmans de rompre leur jeûne. La FFF rappelle que celles-ci « ne respectent pas les dispositions des Status de l’instance ». Dans ce mail signé du nom d’Eric Borghini, qui n’est autre que le président de la Commission fédérale des arbitres, le « principe de neutralité du football sur les lieux de pratique » est mis en avant.

Le corps du mail contient un ensemble de statuts de la 3F comme le fait que la « Fédération et ses organes déconcentrés, en tant qu’organes chargés d’une mission de service public déléguée par l’État, défendent les valeurs fondamentales de la République française et doivent mettre en œuvre les moyens permettant d’empêcher toute discrimination ou atteinte à la dignité d’une personne en raison notamment […] de ses convictions politiques et religieuses ». « Un terrain de football, un stade, un gymnase, ne sont pas des lieux d’expression politique ou religieuse, ce sont des lieux de neutralité où doivent primer les valeurs du sports », indique un autre statut. La FFF décide donc de prendre le chemin inverse de la Premier League où des pauses en plein match liées à la rupture du jeûne sont mises en place. Il est aussi informé que « toute personne contrevenant à ces dispositions fera l’objet de poursuites disciplinaires et/ou pénales ».

Pour rappel, le ramadan a débuté le 22 mars et prendra fin le 21 avril.

