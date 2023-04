Clermont renverse l’AC Ajaccio

Clermont 2-1 AC Ajaccio

Buts : Kyei (60e et 90+3e) pour les locaux // El Idrissy (25e) du côté de l’ACA

Expulsion : Youssouf (77e)

Une histoire de penalty.

Par deux penalty, frappés et transformés par Grejohn Kyei, le Clermont Foot a renversé l’AC Ajaccio pour le compte de la 29e journée de Ligue 1 (2-1). Un succès qui permet définitivement aux hommes de Pascal Gastien de valider leur maintien, bien que mathématiquement tout reste possible. De l’autre côté, les Corses viennent là réaliser une bien triste opération. Avant d’affronter Lille, le PSG, l’OM, Lens ou encore Rennes dans les neuf dernières journées du championnat, l’ACA reste avant-dernier avec six points de retard sur Strasbourg, premier non relégable.

Et pourtant, rien a été facile pour les locaux. Nettement au-dessus techniquement et tactiquement, les Clermontois sont les premiers surpris et ont concédé l’ouverture du score. Contre le cours du jeu, Mounaim El Idrissy a profité d’une mauvaise passe en retrait de la défense adverse pour venir marquer son sixième but de la saison (0-1, 25e). Incapables de se rapprocher du but de Diaw, les Corses vont reculer jusqu’à craquer au retour des vestiaires. Grejohn Kyei a remis les siens sur le droit chemin sur un premier penalty à l’heure de jeu (1-1, 60e). Bien aidés par l’exclusion logique de Youssouf, auteur d’une grosse semelle sur Maxime Gonalons (77e), les Clermontois ont fini par l’emporter au bout du temps additionnel sur un second penalty (2-1, 90+3e).

La Kyei du succès.

Clermont (3-4-2-1): Diaw – Konaté (Caufriez, 64e), Wieteska, Seidu (Ogier, 81e) – Allevinah, Gastien, Gonalons (cap.), Borges – Khaoui (Muhammed Cham, 48e), Rashani – Kyei. Entraîneur : Pascal Gastien.

Ajaccio (4-4-2): Leroy – Alphonse, Nouri, Vidal, Spadanuda – Mayembo, Barreto, Coutadeur (cap.), Koné (Youssouf, 65e) – El Idrissy, Soumano (Touzghar, 65e). Entraîneur : Olivier Pantaloni.

