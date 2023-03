C’est un temps que les moins de vingt ans ne peuvent pas connaître, ou alors avec un hochet dans les mains et certainement pas une télécommande. Le 2 avril 2005, Lille explosait Istres au Stadium Nord grâce, entre autres, à un quadruplé de Matt Moussilou (8-0). Dans sa performance incroyable, l’avant-centre des Dogues avait inscrit le triplé le plus rapide de l’histoire du championnat de France en quatre minutes et trente-quatre secondes. Un record que beaucoup pensaient imbattable, mais c’était sans compter sur… Loïs Openda. Ce dimanche 12 mars 2023 à Gabriel-Montpied, l’international belge est allé encore plus vite pour faire trembler les filets à trois reprises. Le nouveau temps de référence ? 4 minutes et 30 secondes.

4'30" – En 4 minutes et 30 secondes, Loïs Openda a signé le triplé le plus rapide en Ligue 1 sur les 50 dernières saisons, devançant de 4 secondes celui de Matt Moussilou (4'34''avec Lille contre Istres en avril 2005). Chrono. #CF63RCL https://t.co/USA4oT3cdr — OptaJean (@OptaJean) March 12, 2023

Des paroles et des actes

Pour remonter au dernier but d’Openda en Ligue 1 avant ce dimanche, il fallait se souvenir d’un match nul entre Lens et Strasbourg sur la pelouse de La Meinau, le… 11 janvier dernier (2-2). Deux mois sans marquer, voilà une période suffisante pour laisser entrer le pire ennemi de l’attaquant dans l’esprit : le doute. Interrogé avant cette rencontre face à Clermont, le finisseur de 23 ans restait philosophe sur sa panne sèche. « J’ai déjà connu ça, lorsque j’étais à Vitesse Arnhem (entre 2020 et 2022, NDLR). Au début du championnat je ne mettais pas un but, puis ensuite oui, et de nouveau c’était compliqué… Je me suis retrouvé avec dix-neuf buts au compteur au final. Je sais comment gérer la période. Il faut juste être plus précis et plus présent devant le but. Surtout, il faut rester calme. » Maître de ses émotions dans cette période de disette et aidé par un préparateur mental dans le club lensois, Openda a associé la parole aux actes dans le 63.

Je vais mettre le ballon à côté de celui que j’ai mis contre Toulouse sur une belle armoire à la maison. Comme ça, tout le monde pourra le voir. Loïs Openda

Sur son premier but, l’avant-centre s’est démarqué habilement sur une passe en profondeur d’Angelo Fulgini avant de faire parler son sang-froid d’un tir entre les jambes d’un Mory Diaw trop passif (31e). Libéré, délivré, Openda n’était pas roi des neiges à Clermont, mais le Diable Rouge a su profiter de deux nouvelles erreurs adverses. D’une part, une glissade de Maxime Gonalons pour inscrire le but du break (34e), et d’autre part, une passe en retrait trop molle de Florent Ogier histoire de mettre son équipe à l’abri avant la pause (35e). Bim, bam, boum, le tout en 4 minutes et 30 secondes. De quoi entrer en transe et laisser apparaître un message « 100% Jésus » sous son maillot à la manière d’un Neymar dans ses plus beaux jours barcelonais. « C’est fou ! C’est assez rapide, confiait modestement l’intéressé aux micros d’Amazon Prime. Je n’ai jamais perdu confiance en moi et mes coéquipiers non plus, cela s’est vu aujourd’hui. Je suis vraiment content de moi-même. Marquer trois buts après une longue période sans marquer, c’est une délivrance, quelque chose de merveilleux. La foi m’a toujours aidé, je suis très croyant et tous les jours, je prie. Avec cette foi, tout peut fonctionner. Même dans les moments difficiles, je ne lâche jamais. »

Coutumier du fait

Pour croire en ses capacités, la recrue lensoise s’est probablement rappelée de son premier triplé inscrit en Ligue 1. C’était le 28 octobre contre Toulouse à Bollaert (3-0), au cours d’une deuxième période folle avec déjà trois réalisations inscrites en… trente-trois minutes. Et comme Openda est avant tout dans une dynamique collective à Lens, le buteur formé au Club Bruges a ajouté la cerise sur le gâteau dans sa performance auvergnate : une passe décisive. « Je vais mettre le ballon à côté de celui que j’ai mis contre Toulouse sur une belle armoire à la maison. Comme ça, tout le monde pourra le voir. Mais je n’oublie pas Alexis (Claude-Maurice, auteur du quatrième but, NDLR) aussi, cela montre que nous sommes une équipe unie et qu’on joue tous ensemble. C’est ça, la force du RC Lens. » Malgré les périodes sans marquer, cela fait maintenant douze buts pour Openda pour sa première en Ligue 1. Et si Lens, à la recherche d’un chasseur de buts, avait trouvé en Loïs son Clark Kent ?

