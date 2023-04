Lille et Zhegrova brisent Lorient

Lille 3-1 Lorient

Buts : Cabella (13e) et Zhegrova (89e et 90e+1) pour le LOSC // I. Koné (78e) pour les Merlus

Expulsion : Abergel (79e) pour les Merlus

Lorient n’avait gagné aucun de ses cinq déplacements en Ligue 1. La série s’est poursuivie ce dimanche à la Decathlon Arena, où le LOSC n’a laissé aucune chance aux Merlus (3-1), dans le sillage d’un Rémy Cabella intenable, en pleine seconde jeunesse. Les Nordistes se sont tout de même fait une frayeur en laissant le FCL revenir à hauteur à un moment fatidique, avant d’ouvrir leur banc et de laisser la magie sortir du pied gauche d’Edon Zhegrova. Point noir : la cuisse gauche d’Adam Ounas, qui a lâché après 30 minutes de jeu.

Cabella Canaveral

Dans le premier quart d’heure, c’est simple : Cabella fait le show. Servi sur sa gauche par Jonathan David, l’ancien Montpelliérain s’engouffre dans le dos de la défense avant de croiser. Heureusement, Bamo Meïté s’interpose en taclant (7e). Trouvé ensuite sur un délicieux extérieur du pied droit sur la droite de la surface lorientaise, Cabella se remet sur son pied gauche face à Montassar Talbi, avant d’ouvrir à ras de terre, hors de portée de Vito Mannone (1-0, 13e). Face à des Morbihanais dans la nasse, comme méconnaissables, Adam Ounas donne tout autant le tournis. Avec 2 tirs cadrés sur 4 tentés, il déboule lui aussi et distille, pour David, dévié par Talbi (19e), puis Cabella. Trouvé dans la course par une ouverture cinq étoiles de l’ailier algérien, ce dernier feinte devant Meïté, mais finit mollement dans les gants de Mannone, au sol (28e). Pas plus de précision pour la tête en extension d’Alexsandro sur un corner de… Cabella, encore et toujours, qui file de peu au-dessus de la transversale du portier transalpin. Le rythme retombe légèrement, mais Lucas Chevalier n’est pas inquiété, et se contente de plonger dans les pieds de Bamba Dieng, pour ne pas le laisser le crocheter (40e). Mannone, lui, doit s’employer une dernière fois, sur une frappe axiale de Gomes, en direction de sa lucarne (42e).

Zhegrova et vient

Acculés dans cette rencontre à sens unique, les Merlus doivent attendre la 67e minute pour frapper au but, sur une quiche des 35 mètres de Yoann Cathline. Dans le jeu, les hommes de Régis Le Bris n’utilisent pas les appels croisés et se morfondent dans des attaques téléphonées, tandis que Lille a plus de mal à combiner dans l’axe, mais continue à insister dans ce registre. À force, le pressing lorientais s’enhardit, et l’entrant Ibrahima Koné en profite, tout en puissance. Théo Le Bris, en grande difficulté en première période, presse David au milieu avant de lancer l’international malien à l’entrée de la surface. En une accélération et à l’aide d’un contre favorable, le déménageur du FCL s’arrache devant José Fonte puis Alexsandro, avant de tromper Chevalier (1-1, 78e).

Mais il n’y aura pas de braquage dans le Nord. À la suite d’un tacle à retardement sur David, Laurent Abergel écope d’une deuxième biscotte et laisse les siens à dix contre onze. Seul dans les six mètres, Jonathan Bamba gaspille une munition en platine à la suite d’une passe de Gabriel Gudmundsson, en envoyant dans la stratosphère un ballon a priori simple à manœuvrer (81e). C’est alors que la patte gauche d’Edon Zhegrova, entré pour le money time, entre en scène. D’abord, le Kosovar fixe Vincent Le Goff avant d’envoyer une praline anglée sur la droite de Mannone, qui rentre avec l’aide du montant (2-1, 89e). Dans la foulée, Zhegrova coule le navire merlu en contre. Engouffré dans une défense lorientaise sur le reculoir, il croise du gauche, et met un terme aux hostilités (3-1, 90e+1). Cinquièmes, les Lillois repassent devant Rennes, tandis que Lorient continue de rentrer dans le rang.

Lille (4-2-3-1) : Chevalier – Weah (Zhegrova, 82e), Fonte, Alexsandro, Gudmundsson – André, Angel Gomes – Ounas (Bayo, 30e), Cabella (B. Diakité, 75e), Bamba – David. Entraîneur : Paulo Fonseca.

Lorient (4-1-4-1) : Mannone – T. Le Bris, B. Meïté, Talbi, Le Goff – Ponceau (Aouchiche, 67e), Abergel, Makengo – Faivre (S. Diarra, 74e), Dieng, Cathline (I. Koné, 74e). Entraîneur : Régis Le Bris.