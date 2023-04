Alexis Flips et le Stade de Reims abattent Nantes

FC Nantes 0-3 Stade de Reims

Buts : Flips (38e, 39e) & Munetsi (58e) pour Reims

On repart pour une série de 19 matchs ?

Un doublé d’Alexis Flips en 114 secondes avant la pause, un 3-0 à l’arrivée : Reims a été assassin, ce dimanche après-midi à la Beaujoire, pour se consoler de sa défaite au Vélodrome il y a deux semaines. En balayant des Nantais qui ne gagnent plus depuis six rencontres en Ligue 1, les hommes de Will Still se hissent à la 7e place.

Avant que Flips ne refroidisse la cité des ducs de Bretagne, les Canaris avaient pourtant très bien entamé la rencontre, se procurant notamment une énorme occasion qui se serait transformée en ouverture du score sans les sauvetages de Yehvann Diouf et Marshall Munetsi (15e). Le portier champenois s’était d’ailleurs également bien étendu devant Florent Mollet (28e). Mais après un premier quart d’heure compliqué, Reims a peu à peu émergé et s’est mis à mettre la pression : Folarin Balogun a été empêché d’inaugurer le tableau d’affichage par Andrei Girotto (21e) puis la transversale (32e), mais les locaux ont ensuite mangé la tornade Flips : après un coup de billard, il a d’abord ouvert son pied au milieu de la surface pour trouver le petit filet (0-1, 38e), puis sur un contre des siens sur la remise en jeu, il a été trouvé par Balogun et a allumé sans se poser de question (0-2, 39e).

À la reprise, le rythme n’a pas baissé et Balogun, mis en échec par Lafont (53e), a de nouveau buté sur la barre avant l’heure de jeu… Avant que Marshall Munetsi ne vienne conclure de près pour le 3-0 (58e). Déjà à moitié résigné, le FCN a ensuite poussé tant bien que mal, à l’image d’Andy Delort (76e) sans succès. Les visiteurs se sont même permis de gaspiller une balle de 4-0 (88e).

On peut dire que Nantes s’est mis en confiance avant sa demi-finale de Coupe de France à la maison face à Lyon, mercredi.

FCN (4-2-3-1) : Lafont (c) – J. Victor, Girotto (Centonze, 60e), Pallois, Corchia – Sissoko (Mostafa Mohamed, 60e), Chirivella (Moutoussamy, 46e) – Blas, Mollet, Simon (Ganago, 60e) – Delort (Coco, 77e). Entraîneur : Antoine Kombouaré.

SDR (4-2-3-1) : Diouf – Foket (Busi, 85e), Agbadou, Abdelhamid (c), De Smet – Matusiwa, Cajuste (K. Doumbia, 65e) – Ito (Van Bergen, 78e), Munetsi, Flips (Zeneli, 65e) – Balogun (Maolida, 78e). Entraîneur : Will Still.

