Pronostic Reims Nantes : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Reims se rachète face à Nantes

Le week-end dernier, le Stade de Reims était engagé en Coupe de France où il s’est incliné face à Sochaux lors de la séance des tirs aux buts. Cette prestation est évidemment une contre-performance puisque les Lionceaux évoluent désormais en National. Ce dimanche, le club champenois a l’opportunité de se reprendre en Ligue 1, où il occupe une très belle 6e place. A la faveur d’une série de résultats positifs, la bande à Will Still pourrait même se mêler dans la course au podium. Lors de la dernière journée de championnat, les Rémois ont marqué les esprits en s’imposant à Monaco (1-3). Solide à domicile, les partenaires de Foket n’ont perdu qu’à 3 reprises face à 3 formations se trouvant dans les 4 premières places, le PSG, Brest et Monaco. Lors des autres rencontres à Auguste-Delaune, Reims s’est systématiquement imposé. Avec les Teuma, Daramy, Munetsi ou Koné, la formation rémoise affiche un effectif de qualité malgré les absences des Ito, Nakamura, Abdelhamid, Richardson ou Diakité engagés avec leur sélection nationale.

En face, le FC Nantes vient également de s’incliner en Coupe de France à la Beaujoire face à Laval (0-1). A la suite de ce revers, Jocelyn Gourvennec se retrouve sous pression. Arrivé en remplacement de Pierre Aristouy, le technicien breton avait connu une première heureuse avec un succès sur Nice. Depuis, la situation s’est compliquée puisque ses hommes ont perdu leurs 4 derniers matchs de championnat. De plus, les Canaris se sont inclinés face à Clermont (1-2) à la Beaujoire lors de la dernière journée. Cette défaite a eu pour effet de relancer le club auvergnat et de faire glisser le FCNA un peu plus près de la zone de relégation. En effet, les Nantais ne comptent plus que 2 points d’avance sur l’OL, premier relégable. Pour affronter Reims, Gourvennec doit faire sans des éléments importants puisque les Simon, Mohamed, Castelletto ou Moutoussamy sont à la CAN. Face à des Nantais dans le dur, Reims devrait enregistrer une 3e victoire de rang en Ligue 1.

