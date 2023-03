L'OM stoppe la folle série rémoise

Reims 1-2 Marseille

Buts : Balogun (13e) pour Reims // Sánchez (16e & 29e) pour Marseille

Dix-neuf matchs et six mois (quasiment) tout rond : le goût d’une défaite en championnat, le Stade de Reims avait pratiquement oublié à quoi cela ressemblait. Sous Will Still, il ne l’avait même jamais connu. Mais tout ça, c’était avant de croiser la route de l’Olympique de Marseille, deuxième de Ligue 1 et morfal dès qu’il évolue loin de ses bases. Baladé par cette belle équipe rémoise, au tableau d’affichage avec l’ouverture du score concédée et dans le jeu avec une majeure partie du match passée à subir, les Phocéens s’en sont remis à un doublé de leur homme providentiel : Alexis Sánchez, 34 ans, et toujours autant de niaque.

8 – Marseille a remporté chacun de ses 8 derniers matches à l’extérieur en Ligue 1, seule une équipe étant parvenue à faire mieux dans l’histoire de l’élite : l’OM lui-même entre février et août 2009 (9). Voyageur. #SDROM pic.twitter.com/r0M6awUgD4 — OptaJean (@OptaJean) March 19, 2023

Balogun-Munetsi, fraîche connexion

Décidés, dès le coup d’envoi, à gicler en nombre sur chaque possibilité de contre, les Rémois ont piqué d’entrée. Après une première praline (2e), Folarin Balogun n’a pas laissé de chance à Pau López quand, sur une montée autoritaire de Yunis Abdelhamid, Marshall Munetsi a mystifié Jordan Veretout et servi le caviar (1-0, 13e). L’OM, dangereux dans le premier quart d’heure par Samuel Gigot (11e), a très peu douté puisque après une faute litigieuse de Thibault De Smet sur un Cengiz Ünder filant au but, Alexis Sánchez a mouché Yehvann Diouf d’un poteau rentrant sur le coup franc, des vingt mètres (1-1, 16e). Le Chilien ne s’est pas contenté de ça : juste avant la demi-heure de jeu, il a profité d’une relance au pied de son portier – deuxième passe décisive de la saison pour lui – et d’une mésentente de la charnière centrale champenoise pour doubler sa mise (1-2, 29e), avant une situation pour Ünder (39e).

2 – Pau Lopez a délivré 2 assists en Ligue 1 2022/23, devenant le 1er gardien à compter plus d'une assist parmi les 5 grands championnats européens cette saison. Quarterback. #SDROM pic.twitter.com/uqik79RWFP — OptaJean (@OptaJean) March 19, 2023

Au retour des vestiaires, Reims a retrouvé sa pédale d’accélération, Balogun et Munetsi ont inversé leurs rôles, mais la tête de ce dernier a caressé le montant sur une galette de l’Anglais (59e), qui a également manqué de la pousser au fond après une frappe de son acolyte (67e), après qu’Alexis Flips a fait lever Delaune sur coup de pied arrêté (62e). Acculé au cœur de cette deuxième période débridée, l’OM a continué d’exister à l’autre bout du pré, mais Ünder (64e), Nuno Tavares (67e) et Gigot (83e) ont croqué. Tout comme Dion Lopy (73e) côté Reims d’ailleurs. Et puis il y a eu cette ultime cartouche pour Balogun, ce ballon navigant dans les seize mètres et s’écrasant, une nouvelle fois, sur le poteau (90e+3). Le Gunner a donc des failles. Et Will Still aussi.

Reims (4-2-3-1) : Diouf – Foket (Busi, 87e), Keita (Agbadou, 75e), Abdelhamid, De Smet – Matusiwa (Cajuste, 74e), Lopy (Maolida, 87e) – Ito, Munetsi, Flips (Van Bergen, 75e) – Balogun. Entraîneur : Will Still.

Marseille (3-4-3) : López – Mbemba, Gigot, Rongier – Clauss (Kaboré, 64e), Veretout, Guendouzi, N. Tavares – Ünder (Bailly, 90e), Sánchez Malinovskyi (Ounahi, 64e). Entraîneur : Igor Tudor.

Top 10 : les motions de censure dans le foot