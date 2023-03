Tactique : Balogun, la machine à bulles

En traversant la Manche sans ami ni famille l’été dernier, Balogun a quitté sa zone de confort britannique pour progresser , s’ouvrir aux autres et s’adapter à une nouvelle culture. Une résolution plutôt rare chez les jeunes joueurs anglais qui démontre que Folarin est… différent. Auteur de 5 buts et 2 passes décisives sur les 6 premières journées de Ligue 1, le garçon de 21 ans avait alors débuté son exil sur les chapeaux de roues. Toutefois, si le talent du natif de New York a toujours été évident et que son évolution a jusqu’ici été linéaire, être un jeune striker dans un club en compagnie Aubameyang, Lacazette, Gabriel Jesus ou Nketiah peut fermer des portes aux plus téméraires. Depuis qu’il a signé professionnel avec les Gunners à 17 ans, “Balo” n’a disputé que 10 petits matchs avec son club formateur. Pourtant, Folarin a toujours été très en vue chez les jeunes et aurait difficilement pu l’être encore plus pour espérer se distinguer auprès de Mikel Arteta. D’abord à l’origine de 38 buts et 8 assists en 41 matchs chez les U18 d’Arsenal, il est rapidement surclassé en U23 à 17 ans où il inscrit un triplé en 6 minutes pour sa première, jusqu’à devenir le meilleur buteur de l’histoire de la récente Premier League 2 (championnat anglais U21) avec 34 pions – auxquels on peut ajouter 10 passes.

Ils ne s’en rendaient sûrement pas compte, mais je les observais en permanence. Folarin Balogun, à propos des autres attaquants d’Arsenal

Balogun est un serial buteur, cela ne fait aucun doute. Malgré son très faible temps de temps de jeu avec les A, l’actuel attaquant titulaire des espoirs anglais ronge alors son frein et continue d’apprendre à l’entraînement aux côtés de ses références. « Ils ne s’en rendaient sûrement pas compte, mais je les observais en permanence », avouait-il à propos d’Alex Lacazette et de Pierre-Emerick Aubameyang lors d’une interview pour le site de la Ligue 1 en novembre dernier. S’offre alors à lui la possibilité de faire les 6 premiers mois de l’année 2022 en prêt à Middlesbrough, pensionnaire de Championship. Quelques minutes et 9 titularisations plus tard, le baby Gunner totalise 3 buts et 3 passes décisives, témoignant d’une faculté à être décisif partout où il chausse les crampons. Le premier prêt était donc encourageant, le second sera tonitruant. Malgré plusieurs offres d’Angleterre, d’Allemagne ou d’autres clubs français, c’est à Reims que Balogun choisit de secouer la bouteille. L’occasion pour l’anglo-nigérian de montrer à l’Hexagone le mix entre l’aigle qu’il est au moment de s’envoler vers le but et du lion qu’il peut devenir face à la cage.

Le battement d’aile

Positionné tout en haut du magnum de Will Still articulé en 4-2-3-1, Folarin Balogun est un attaquant capable de faire péter le bouchon de liège à n’importe quel moment. Buteur face à Marseille, Lens, Paris, Monaco et deux fois contre Rennes, l’Anglais ne semble pas faire dans la demi-mesure au moment d’affronter les grands crus du championnat. Grâce à son talent, déjà, mais aussi parce qu’il profite d’une configuration de match que lui et son équipe semblent apprécier en plus de parfaitement l’exploiter, à l’heure où le terrain s’ouvre – situation qu’il retrouvera face à l’OM dimanche. En mars 2019, celui qu’on surnomme “Flo” avait alors déclaré lors d’une interview pour le site d’Arsenal : « Je suis le genre d’attaquant qui aime jouer sur l’épaule du dernier défenseur et faire des courses derrière lui, de la même manière que Pierre-Emerick Aubameyang joue ». Avant d’approfondir ses dires en début de saison pour la Ligue 1 : « Je sais que je suis rapide et que je suis capable de résister aux contacts donc, le plus important pour moi, c’est vraiment le timing. Si tu pars au bon moment, personne ne peut t’arrêter ». Le point commun à chaque réponse ? L’espace. La qualité première du successeur d’Hugo Ekitike semble donc se trouver au moment de faire chauffer les crampons sur la pelouse. S’il dispose de plusieurs atouts individuels et collectifs pour se muer en rapace grâce à un merveilleux sens du déplacement et aux supers pieds de Junya Ito ou d’Alexis Flips, son relai préféré, Balogun se distingue tout particulièrement lorsqu’il doit prendre l’ascendant au duel. Au moment d’exploiter les ballons intérieurs de ses partenaires, l’aigle rémois n’hésite pas à utiliser ses ailes pour prendre la position préférentielle, devancer son vis-à-vis et filer seul vers sa terre promise.

Lors de la réception de Troyes (4-0), le 12 février : Reims entame une transition et sort le ballon par son côté droit via Ito et Flips. Balogun se met alors en route, en reculant pour attaquer l’axe du but…

Le patte d’Alexis Flips trouve ensuite la bonne zone. Le reste de l’action se joue alors dans le duel que dispute l’attaquant rémois face à Erik Palmer-Brown…

Qui subira le raffut de l’Anglais habile pour jouer des coudes…

Avant d’ajuster le gardien adverse pied gauche, son pied faible mais qu’il maîtrise et n’hésite pas à utiliser, alors que son affrontement avec le défenseur troyen a laissé des traces…

Face à Auxerre (2-1) le 23 octobre dernier : Yunis Abdelhamid oriente le ballon côté gauche, Balogun a décroché et occupe une zone similaire à celle d’Arbër Zeneli, ce qui ne semble pas optimal…

Pour se rattraper, le buteur va alors exploser en profondeur pour offrir une solution à son partenaire et attaquer l’espace libre, toujours en direction du but…

Petit battement d’aile pour s’assurer que personne ne viendra le contester dans son 1 contre 1…

Puis finition à la Thierry Henry, forcément.

Le rugissement

« Tout l’été, je me suis entraîné à être plus efficace dans tous les aspects de mon jeu, a confié le nouveau chouchou d’Auguste Delaune à Onze Mondial lors d’une entrevue parue au début du mois. Je savais en venant à Reims que ce n’était pas une équipe qui gagnait des matchs 6-0 ou 5-0, bref, je savais que les matchs allaient être difficiles et serrés. Dans ce cas de figure, je savais que je n’allais avoir qu’une ou deux opportunités par match de la mettre au fond. Ma priorité, c’était donc de faire en sorte de transformer la moindre opportunité en but. Je voulais juste être le plus efficace possible. Cette saison, il y a des matchs où je n’ai eu qu’une occasion et où j’ai fini avec un but. » Si la lucidité et l’humilité du jeune homme face au travail peuvent surprendre, le temps et la réalité lui donnent raison. En pointant à 16 buts en Ligue 1 pour 16,50 expected goals cumulés, Balogun s’impose cette saison comme un attaquant fiable et régulier, qui convertit ce qui doit l’être. Celui qui avait initialement un objectif de 10 buts fixé par Nicolas Pépé avant de quitter Londres voit depuis ses compteurs exploser alors qu’il catalyse 45% des buts de son équipe en championnat (16 sur 35). Pour parvenir à de telles stats, l’Anglais ne se cantonne pas qu’à une menace dans l’espace. Si la profondeur est aujourd’hui son terrain de chasse préféré, Balogun sait aussi être félin quand l’espace se rétrécit, au moment de dérouter sa proie dans la surface. Alors que Reims est efficace pour se créer des positions de centre – notamment côté droit -, la science du lion de Saint-Marc fait ensuite la différence au moment de rugir face au but.

A Troyes (2-2) le 2 octobre : Andrew Gravillon trouve une passe intérieure pour le bon déplacement de Ito dans le demi-espace droit, Balogun attaque donc le point de penalty pour anticiper un centre devant le but…

Puis marque un temps d’arrêt face au pauvre Palmer-Brown, encore lui, ce qui crée une distance avec son vis-à-vis et perturbe ses appuis…

Avant de redémarrer très fort pour passer devant le défenseur troyen, couper le centre du Japonais et le propulser au fond des filets.

Construction similaire face à Rennes (3-1) le 29 décembre: Junya Ito trouve le bon déplacement de Flips dans le demi-espace droit, Balo se déplace alors en conséquence…

Mais le centre de son partenaire se dirige cette fois vers le point de penalty. Balogun réagit beaucoup plus vite que tout le monde et dépose Hamari Traoré qui file encore vers Mandanda…

Avant de fusiller le portier breton d’une volée à l’équilibre magnifique.

Invaincus depuis le 13 octobre dernier, soit 17 rencontres, les Rémois planent sur le championnat. Will Still, Balogun, Ito, Flips, Munetsi, Abdelhamid, Diouf, etc… Tous ont leur part de responsabilité dans cette idylle, une telle aventure ne pouvant pas être l’œuvre d’un seul voyageur. Face à Marseille, meilleure équipe de Ligue 1 hors de ses bases – 10 succès sur 13 déplacements dont 7 d’affilés -, Folarin tentera à nouveau de faire des bulles à Delaune, comme il en a désormais l’habitude.

