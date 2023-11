Will Still : « En tribunes, t'as l'impression d'être sur une autre planète »

Spectateur un peu particulier.

Victorieux à Nantes ce samedi après-midi, le Stade de Reims a pourtant dû composer sans Will Still, son entraîneur, suspendu pour avoir écopé d’un carton rouge la semaine passée contre Lorient. Contraint de devoir vivre la rencontre dans les tribunes de la Beaujoire et non dans sa zone technique habituelle, le Belge n’a semble-t-il pas vraiment apprécié l’expérience. C’est en tout cas ce qu’il a raconté aux journalistes après le match, tout en étant malgré tout soulagé du résultat final : « Je tiens à dire que c’est absolument affreux de vivre un match de là-haut, je ne sais pas comment vous faites. Je ne prendrai plus jamais de carton rouge de ma vie, je crois. T’as l’impression d’être sur une autre planète, de ne pas être connecté à la réalité, de ne pas pouvoir contrôler ce que t’aimerais contrôler, et tu te sens con en fait. T’es là sur ton île tout seul, tout le monde est en train de célébrer et toi, comme un débile, en train de célébrer un but. Ce n’est pas agréable du tout, je serai bien content d’être de retour sur le banc la semaine prochaine. »

En tribunes ou pas, Still a toujours la recette, et son équipe est aujourd’hui fièrement quatrième de Ligue 1.

Reims réalise une bonne affaire à Nantes