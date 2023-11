Reims réalise une bonne affaire à Nantes

Nantes 0-1 Reims

But : Ito (75e)

Des visiteurs qui s’accaparent la possession de la balle, deux équipes qui tentent pas mal de frappes, aucune qui ne parvient à cadrer…

Et une défaite des locaux, sur la plus courte des marges. Voilà ce qu’ont proposé Nantes et Reims ce dimanche, à l’occasion de la onzième journée de Ligue 1. Dans cette rencontre serrée et avec davantage d’adresse, les Canaris auraient pu espérer mieux. Surtout de leur première période puisque Mohamed et Simon, à deux reprises, ont eu l’opportunité d’ouvrir le score… pour, à chaque fois, des tirs fuyant la cible. En face, Ito et Abdelhamid ont donné un peu de travail à un Lafont finalement peu inquiété avant la pause. Insuffisant pour passer en tête, en tout cas, et dépuceler le score. Au retour des vestiaires, c’est d’abord Adson qui s’est montré avec une volée envoyée dans les tribunes. Suivi d’Ito, dont le tir est passé à côté des cages de Lafont.

Mais le Japonais, souvent dangereux, s’est vite rattrapé : après une situation gâchée par Coco devant Diouf, l’attaquant a profité d’un super boulot de Daramy pour inscrire tranquillement sa deuxième réalisation de la saison à un gros quart d’heure du terme et offrir du même coup les trois points aux siens. Car si Busy a ensuite raté le break avec un Pallois sauvant sur sa ligne, Diouf a surtout sorti un énorme arrêt face à Chirivella afin d’éviter l’égalisation alors que l’entrant Bamba a été l’auteur d’un immanquable dans le temps additionnel. Une très bonne affaire pour la bande de Still, qui grimpe à la quatrième place du classement avec vingt points. Pour celle d’Aristouy, il s’agit en revanche du troisième revers sur ses cinq dernières parties et de la deuxième consécutive sans tremblement de filet.

Il va falloir retrouver la bonne tambouille, donc.

Nantes (3-4-3) : Lafont – Cömert (Bamba, 83e), Castelletto, Pallois – Coco (Pierre-Gabriel, 77e), Chirivella, Moutoussamy, Merlin (Hadjam, 84e) – Adson (Ganago, 77e), Mohamed (Abline, 66e), Simon. Entraîneur : Aristouy.

Reims (4-3-3) : Diouf – Foket (Busi, 65e), Agbadou, Abdelhamid, Okumu – Matusiwa (73e), Richardson, Teuma – Ito (Koné, 87e), Salama (Diakité, 65e), Wilson-Esbrand (De Smet, 73e). Entraîneur : Still.

