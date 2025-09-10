Grosse surprise : les supporters du PSG interdits de déplacement à Marseille

La surprise du siècle.

Visiblement pas assez occupée par les manifestations et blocages du 10 septembre, la préfecture de police de Marseille a publié un communiqué ce mercredi, interdisant les supporters du Paris Saint-Germain à se déplacer au Vélodrome pour le Classique du dimanche 21 septembre.

« Des relations empreintes d’animosité »

Dans leur arrêté, les services de l’État déclarent que « les relations entre les supporters de l’Olympique de Marseille et du Paris Saint-Germain sont empreintes d’animosité depuis de très nombreuses années ainsi qu’en témoigne le caractère récurrent des troubles graves à l’ordre public constatés à l’occasion des matchs opposant ces deux équipes », rapporte RMC Sport. Pour rappel, les fans du PSG n’ont plus posé leurs fesses sur les sièges du Vélodrome depuis 2009.

Tout l’inverse de leurs voisins du Paris FC.

C1 : L’OM commence par le Real, Paris reçoit l’Atalanta et Monaco va à Bruges