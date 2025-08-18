Des supporters du Paris FC seront présents au Vélodrome

Des Parisiens au Vélodrome !

Voilà une phrase qu’on n’aurait pas pensé imaginer écrire de sitôt à propos d’un match de Ligue 1. Certains fans du Paris FC pourront se déplacer au Vélodrome, ce samedi, pour le match de leurs protégés contre l’Olympique de Marseille. Ce lundi matin, la préfecture des Bouches-du-Rhône a autorisé le déplacement des supporters du PFC avec un important dispositif de sécurité, rapporte RMC Sport.

Une centaine de supporters

Assez rare pour le souligner, les autorités locales ont validé la venue d’une centaine de supporters pour le premier déplacement du Paris FC au Vélodrome depuis son retour en Ligue 1. Une décision historique tant les déplacements des Parisiens dans la cité phocéenne se sont raréfiés ces dernières années.

Pour rappel, les fans du PSG n’ont plus posé leurs fesses sur les sièges du Vélodrome depuis 2009. En raison de l’absence d’hostilité entre les deux clubs, les fans du Paris FC, eux, n’ont même pas attendu une saison.

Bon, on parle quand même d’un déplacement restreint et très encadré.

