Revivez Marseille-Paris FC (5-2)
On s'arrête ici pour ce soir sur cette large victoire 5 à 2 des Marseillais, même si elle a mis du temps à se dessiner. Mais on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures sur SoFoot.com, d'ici là portez vous bien. Ciaooooo les potes !
ET C'EST TERMINEEEEEEEE !!! L'OM a enfin battu Paris mais n'a surtout pas manqué ses retrouvailles avec son public après une semaine dantesque.
⚽ C'est le premier de sa carrière au Vélodrome pour Robinio Vaz qui vient inscrire le but de la manita avec une frappe forte décochée au premier poteau parisien.
Selon la formule consacrée, on aura droit à 6 minutes de bonheur en plus.
🔀 Place à la jeunesse côté OM: Darryl Bakola remplace Amine Gouiri
🔀 Changement pour Olympique de Marseille. Derek Cornelius remplace Ulisses Garcia
Visiblement Bilal Nadir a reçu un coup au visage, sa pommette est bien enflée.
🟨 Carton jaune pour Robinio Vaz après cette faute à l'entrée de la surface olympienne.
Le pressing d'Amine Gouiri a failli être dévastateur !! Les erreurs défensives se multiplient du côté du PFC.
Pas de doublé pour Mason Greenwood qui a catapulté sa frappe sur le panneau CMA CGM du Virage Nord
QUEL DEBOULE DE ROBINIO VAZ !!! Mbow n'a pas eu d'autre choix que la faute pour le stopper, nouveau peno pour l'OM !
🔀 Changement pour Paris : Pierre-Yves Hamel remplace Vincent Marchetti
🔀 Nouveau marseillais sur la pelouse, Julien Lopez remplace Nhoa Sangui
⚽ QUEL MINE DE PIERRE-EMILE HOJBJERG !!!! Sur une talonnade pleine de malice de Bilal Nadir, l'international danois a mêlé ses paroles en conférence de presse aux actes.
Le premier "Aux Armes" de cette saison de Ligue 1 vient de retentir.
🔀 Un but comme dernier ballon, Pierre-Emerick Aubameyang est remplacé par Robinio Vaz.
⚽ Et c'est un doublé pour Pierre-Emerick Aubameyang !!! L'international gabonais a parfaitement profité du cadeau de Lohann Doucet pour remettre l'OM devant au tableau d'affichage.
Les Olympiens continuent d'haranguer le public sur chaque corner, mais la magie ne semble pour le moment pas opérer.
🔀 Troisième changement pour Paris : Lohann Doucet remplace Adama Camara
🔀 Changement pour le PFC, Alimani Gory remplace Willem Geubbels
Le Paris FC se montre de plus en plus dangereux !!! Après une sortie kamikaze de Rulli loin de ses cages, Kebbal aurait pu inscrire son doublé mais la frappe de l'ancien rémois s'est envolée au-dessus de la transversale.
🔀 Changement pour le Paris FC : Jean-Philippe Krasso remplace Moses Simon
🔀 Premier changement pour l'Olympique de Marseille : Bilal Nadir remplace Timothy Weah
QUELLE PARADE DE NKAMBADIO !!! Les Olympiens sur corner se sont une nouvelle fois montré inquiétant mais le portier parisien s'est parfaitement détendu pour reprendre cette tête de Balerdi.
Le Vélodrome commence à s'agacer et la bronca pour les Olympiens ne s'est pas faite attendre.
⚽ Cette fois en revanche c'est la bonne pour Moses Simon !!! Sur une passe laser de Kebbal, l'ancien nantais a ramené ses coéquipiers à égalité en se jouant parfaitement de Rulli.
C'est passé tout proche pour Moses Simon !!! La perte de balle de CJ Egan-Riley a failli coûter cher aux Marseillais mais l'ancien Nantais n'est pas parvenu à suffisamment ajuster sa tête pour catapulter le cuir dans les cages de Rulli.
Pour le moment pas de nouveauté dans le jeu : des Marseillais qui essaient de ressortir le ballon proprement et des Parisiens dangereux dès qu'ils franchissent la ligne médiane.
Aucun changement de part et d'autre n'est à signaler.
ET ON EST REPARTIIII avec un immense tifo déployé par les MTP avec un "Free Gaza" et une banderole "Stop génocide : libérez le peuple palestinien".
ET C'EST LA PAUSE AU VELODROOOOOME !!! L'OM mène 2 à 1 après une première période plaisante de la part des deux formations. On se retrouve au même endroit dans un quart d'heure, à touuuuuuute !
La nouvelle coupe d'Ulisses Garcia a été bien mieux réalisée que cette frappe de l'international suisse qui s'est envolée dans le Virage Sud.
Le quatrième arbitre est formel : il y aura 4 minutes supplémentaires avant la pause !
Si les goal à goal de votre enfance vous manque et bien c'est exactement à cela que ressemble cette fin de première période : des attaques rapides qui vont d'un bout à l'autre du terrain. Mais sans réellement parvenir à inquiéter le gardien adverse.
Geubbels continue de se montrer vivace pour sa première avec le PFC, il pensait avoir remis son équipe à hauteur après ce lob subtil sur Rulli, mais l'arbitre assistant ne s'y était pas trompé en levant son drapeau, l'ancien joueur de Monaco était bien hors jeu.
Si depuis votre téléviseur vous vous demandez pourquoi il y a tant de supporters torse nus dans les tribunes, c'est pour honorer la mémoire de Depé, supporter marseillais emblématique qui a donné son nom au Virage Nord, disparu tragiquement il y a 25 ans.
Ils sont d'ailleurs trois à avoir été formés au Burel FC à évoluer sous les couleurs du Paris FC cet après-midi et on vous racontait d'ailleurs les premiers pas dans le football de Kebbal ainsi que des frères Lopez. C'est à déguster juste là (au moment de la mi-temps faut rester ici entre-temps).
⚽ Réduction dans la foulée du score par Ilan Kebbal !!! Lui qui a été formé au Burel FC mais n'a jamais pu faire ses classes à Marseille vient de se rappeler aux bons souvenirs de sa ville natale
(Promis si BeINsports envoie les images rapidement sur les réseaux sociaux je vous le mets ici)
⚽ QUEL GESTE D'AUBAMEYANG !!! En déséquilibre, l'international gabonais vient d'inscrire à n'en pas douter le but de cette 2e journée de Ligue 1, l'OM fait le break !
Frank McCourt est bien présent au Vélodrome ce samedi pour ce premier match de championnat au Vélodrome de cette saison 2025-2026. L'effet du pacte de Miami ?
Vincent Marchetti a failli répondre du tac-au-tac à l'ouverture du score phocéenne, mais sa frappe était trop enroulée pour accrocher le cadre marseillais.
De quoi faire rugir le Virage Sud qui a dégainé les premiers fumigènes de la saison.
⚽ Penalty transformé par Mason Greenwood qui a parfaitement pris à contre-pied le portier parisien. L'OM inscrit son premier but en Ligue 1 de la saison !
Otavio s'est bien mis à la faute selon l'arbitre de la rencontre après qu'il a revu les images. Penalty pour l'OM !
Attention la VAR a appelé Monsieur Bollengier pour une potentielle faute dans la surface parisienne sur Aubameyang.
CETTE FOIS C'EST AUBAMEYANG QUI TROUVE LE POTEAU !!! Après un contrôle porte manteau que n'aurait pas renié Zinedine Zidane, le n°97 de l'OM a tenté de lobber Obed Nkambadio mais sa tentative s'est échouée sur le poteau parisien.
Pour les lecteurs de Dégaine, on en pense quoi de ce petit col sur le maillot du Paris FC ? Ici on aime beaucoup en tout cas
On pourra apprécier cette jolie brésilienne entre la défense et les milieux marseillais, mais les protégés de De Zerbi peinent à transpercer les lignes parisiennes.
QUELLE OCCASION POUR LE PARIS FC !!! Abandonné au coeur de la défense marseillaise, Willem Geubbels a bien failli marquer les esprits pour son premier match avec le PFC mais sa tête plongeante s'est finalement écrasée sur le poteau de Rulli.
Pierre-Emile Hojbjerg l'a annoncé en conférence de presse hier, l'important pour les Marseillais aujourd'hui est de faire un bon match... Pour l'instant les Olympiens monopolisent le ballon sans savoir vraiment quoi en faire.
ET C'EST PARTIIIII AVEC LE COUP D'ENVOI DONNE PAR LES MARSEILLAIS !!! BON MATCH TOUT LE MONDE !!
La rencontre sera arbitrée par Marc Bollengier.
Au Sud les South Winners ont opté pour un tifo remprenant l'écusson emblématique du club olympien et la tête de bulledog symbole du groupe, le Commando Ultra s'est illustré par le lancer de papelitos et le déploiement de drapeaux aux couleurs du club.
Du côté du Virage Nord, une énorme bâche représentant Depé (Patrice De Peretti, supporter emblématique de l'OM pour les plus jeunes) a été déployée avec l'inscription "Depuis 25 ans, ta ferveur se perpétue dans le virage"
Le sémillant Adel Bentaha posait la question ce matin de comment remplacer Rabiot dans le onze marseillais, Roberto De Zerbi a tranché. L'OM évoluera avec un double pivot composé de Pierre-Emile Hojbjerg et Angel Gomes, tandis que Timothy Weah évoluera comme latéral et Amine Gouiri sera au soutien de Pierre-Emerick Aubameyang.
La première banderole de la journée est pour le South Winners qui ont déployé en haut du Virage sud un "No, OM siamo noi !" en réponse au slogan répété à longueur de vidéo par Roberto De Zerbi et ses joueurs dans le documentaire Sans jamais rien lâcher.
Malgré l'absence de rivalité entre Olympiens et Parisiens (FC), les chants homophobes et insultants habituellement réservés au match face au Paris Saint-Germain ont fleuri devant le Vélodrome et continuent en tribunes lors de cet avant-match. 106 supporters du Paris FC sont d'ailleurs présents en parcage.
La défaite parisienne a aussi eu son lot de conséquences, tout de même moindre, avec le coup de gueule de Maxime Lopez que vous pouvez retrouver juste ici.
Si vous vivez dans une grotte et que vous avez raté les évènements qui ont jonché la vie marseillaise depuis la défaite à Rennes je vous résume ça brièvement : Rabiot et Rowe se sont frappés dans les vestiaires pendant que Bakola était à terre. Une bagarre d'une "violence inouie" selon les mots du président olympien Pablo Longoria. Les deux joueurs ont ensuite été écartés temporairement de l'effectif avant que ça ne devienne définitif dans des conditions encore troubles. Depuis, c'est guerre de com entre l'OM et le clan Rabiot tandis que Rowe a été aperçu à Marignane hier pour s'envoler du côté de Bologne où il serait en train de passer sa visite médicale.
Aujourd'hui au menu de votre après-midi, l'OM reçoit le Paris FC. Deux équipes qui se sont inclinées sur le score de 1 à 0 lors de la première journée en étant en supériorité numérique (#OptaLéna)
ET BONJOUR TOUT LE MOOOOONDE !!! J'espère que vous allez bieeen et que vous êtes prêts et prêtes à suivre ce premier match au Vélodrome de la saison !!!
Par Léna Bernard, au Vélodrome