Revivez Marseille-Paris FC (5-2)

Si vous vivez dans une grotte et que vous avez raté les évènements qui ont jonché la vie marseillaise depuis la défaite à Rennes je vous résume ça brièvement : Rabiot et Rowe se sont frappés dans les vestiaires pendant que Bakola était à terre. Une bagarre d'une "violence inouie" selon les mots du président olympien Pablo Longoria. Les deux joueurs ont ensuite été écartés temporairement de l'effectif avant que ça ne devienne définitif dans des conditions encore troubles. Depuis, c'est guerre de com entre l'OM et le clan Rabiot tandis que Rowe a été aperçu à Marignane hier pour s'envoler du côté de Bologne où il serait en train de passer sa visite médicale.