Le coup de gueule de Maxime Lopez après les débuts ratés du Paris FC

TB
Un peu tôt pour tirer la sonnette d’alarme, non ?

Battu à Angers, le Paris FC a pu mesurer le chemin qu’il lui reste à parcourir pour répondre aux attentes (particulièrement élevées) qui pèsent sur lui en Ligue 1. De quoi faire déjà sortir Maxime Lopez de ses gonds, inquiet pour la suite des événements. « Il faut que certains joueurs prennent la mesure du truc parce qu’en Ligue 1, il n’y a pas le temps et malheureusement, dès le week-end prochain, c’est déjà Marseille, a-t-il clamé en zone mixte après la défaite. Donc il y a pas le temps de dire: « Ouais mais j’étais pas prêt pour la Ligue 1. » Ça va vite, il ne faut jamais sous-estimer les équipes. »

Habitué aux joutes de l’élite sous le maillot phocéen, le milieu de poche a notamment regretté les nombreuses occasions gâchées par les siens, encore plus après l’expulsion de Louis Mouton côté angevin. « On a eu des situations, maintenant il faut les finir. On sait que la semaine prochaine on a un match compliqué donc si on ne marque pas nos occasions dans ce genre de matchs, on est mort », lâche-t-il encore, avant de donner un motif d’espoir avec le mercato. « On ne va pas en avoir cinquante mais on sait qu’on va avoir des arrivées, des joueurs qui vont nous compléter. Il faut continuer à bosser parce qu’il n’y a que comme ça qu’on arrivera à faire des choses. »

Tous les Marseillais du championnat sont donc déjà bouillants.

TB

