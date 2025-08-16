S’abonner au mag
  Ligue 1
  J1
  Rennes-Marseille (1-0)

Le vestiaire marseillais déjà chaud après la défaite à Rennes

Le vestiaire marseillais déjà chaud après la défaite à Rennes

Mollo mollo, on n’est qu’en août.

Qui des politiciens de droite et des suiveurs de l’OM utilisent le plus souvent le mot « crise » ? Après la première défaite de la saison marseillaise, hier soir à Rennes (0-1), le vestiaire marseillais s’est expliqué. Ici Provence, avance que des « tensions » ont éclaté à la fin du match, que les hommes de Roberto De Zerbi ont disputé une heure à 11 contre 10. Les voix se sont élevées. Roberto De Zerbi aurait affirmé ceci, sans poésie : « Les autres, ils nous battent sur le terrain et nous, on rentre, on se tape ici. Vous savez ce que cela veut dire ? Que l’on a des petites couilles. Alors qu’à Marseille, on doit en avoir des grosses. » Avant de conclure : « c’est la dernière fois que ça arrive. » Il reste 33 matchs de Ligue 1, attention.

Gros Rowe

L’Équipe et RMC Sport parlent respectivement de « frictions » et de « tensions ». Les cordes vocales des cadres ont vibré : Pierre-Emile Höjbjerg, Leonardo Balerdi et Adrien Rabiot ont dénoncé le comportement de certains de leurs coéquipiers à coups de « faut se bouger » et de« on n’a pas le droit de faire ce match ». Jonathan Rowe aurait répondu à ce dernier. Les deux ont terminé tête contre tête. L’OM accueille le Paris FC la semaine prochaine.

Un vestiaire allergique à la défaite, quelle bonne nouvelle.

Ex de Nantes, Quentin Merlin déclare déjà sa flamme à Rennes

Revivez Rennes-OM (1-0)
  • Ligue 1
  • J1
  • Rennes-Marseille
Revivez Rennes-OM (1-0)

Revivez Rennes-OM (1-0)

Revivez Rennes-OM (1-0)
Revivez Rennes-OM (1-0)
Revivez Rennes-OM (1-0)

Revivez Rennes-OM (1-0)

Revivez Rennes-OM (1-0)

