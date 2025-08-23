Comment peut jouer l’OM sans Adrien Rabiot ?

Privé d’Adrien Rabiot désormais sur le départ, Roberto De Zerbi doit composer avec un effectif amputé d’une pièce essentielle au milieu de terrain. Un nouveau casse-tête tactique pour l’Italien, avant la réception du Paris FC au Vélodrome ce samedi.

Adrien Rabiot va quitter l’Olympique de Marseille. Au cœur d’un feuilleton assez improbable, le milieu de terrain français est contraint de trouver un nouveau club et de mettre fin à son aventure phocéenne dans le bazar le plus complet, laissant son entraîneur sans solution de rechange dans l’immédiat. Car oui, au-delà de l’euphorie médiatico-émotionnelle suscitée par cette affaire Rabiot, se pose la question de l’avenir sportif de l’OM. Une équipe privée de son meilleur joueur la saison dernière, véritable clef de voûte du système mis en place par Roberto De Zerbi, dans sa capacité de projection notamment.

Jusqu’ici, Rabiot était utilisé comme un élément à vocation offensive. Dans un milieu à 4 ou à 3 (3-4-3 et 4-2-3-1), le Duc s’installait le plus souvent en pointe haute, pour soutenir Mason Greenwood et Luis Henrique. Un réajustement effectué par De Zerbi dès le mois de novembre dernier, et la réception de l’AJ Auxerre. Pas vraiment étonnant de voir le relayeur inscrire dix buts (dont neuf en Ligue 1), soit son plus haut total en carrière. Face à Rennes – pour ce qui a donc constitué son dernier match à Marseille – il était même positionné comme meneur de jeu. Avec Rabiot, l’OM disposait d’un nettoyeur de haut standing, dont il faut désormais pallier l’absence.

Amine Gouiri et Angel Gomes en soutien

Pour De Zerbi, les options au milieu s’amoindrissent sérieusement avant la réception du Paris FC et à un peu moins de dix jours d’un mercato qui devrait encore être animé. Avec le départ de Valentin Rongier à Rennes, seuls Pierre-Emile Højbjerg, Geoffrey Kondogbia et Angel Gomes font office de cadres (Amine Harit et Azzedine Ounahi n’étant plus dans les plans). Par la force des choses, la rotation en sera bousculée. Gomes devrait ainsi monter d’un cran, appuyé par Kondogbia (incertain ce samedi contre le PFC) et Højbjerg à la récupération. Sur le front de l’attaque, Amine Gouiri jouera au pompier de service, en reculant façon meneur de jeu. En conférence de presse ce vendredi, De Zerbi a d’ailleurs abondé en ce sens : « Oui, Gouiri peut être une solution », confirmant les propos qu’il tenait déjà début août. « Je veux qu’il joue comme un numéro 10 et qu’il marque comme un numéro 9 », disait-il plus tôt cet été. Ne reste qu’à savoir si ces changements relèveront de l’ordre du provisoire ou s’inscriront dans la durée.

Tourmenté, ce début de saison sur la Canebière pourrait en effet influencer l’ensemble de la campagne marseillaise. Dans sa saison exceptionnelle, Rabiot maîtrisait à merveille ce rôle hybride de relayeur offensif. Une donnée permise par la qualité technique du Parisien, conjuguée à un certain coffre physique. Avec des profils similaires à ceux de Gomes et Gouiri, l’OM aura soit le relais, soit la projection, mais pas les deux. Arrivé en prêt de l’AC Milan en janvier, Ismaël Bennacer pourrait ainsi faire son retour, afin de soulager l’ensemble des tâches défensives. Problème : l’international algérien peine à retrouver son rythme d’avant sa blessure au genou.

Dites-moi, aujourd’hui sur le marché, qui vais-je ramener, au moins au même niveau que Rabiot ? Medhi Benatia

En élargissant la focale, l’on penserait donc que le niveau affiché par Rabiot relève aujourd’hui du cadeau empoisonné, tant il est difficile (voire impossible) de lui trouver un remplaçant du même acabit. Dans un entretien accordé à RMC mercredi dernier, Medhi Benatia en faisait le constat : « Se dire que l’on va perdre Adrien Rabiot à dix jours de la fin du mercato… Pour ramener qui ? Dites-moi, aujourd’hui sur le marché, qui vais-je ramener, au moins au même niveau que Rabiot ? Je ne dis pas plus fort, parce qu’il n’y a pas, mais au moins au même niveau. » Il faudra pourtant se retrousser les manches, puisque Roberto De Zerbi réclame « quatre, cinq ou six joueurs » pour avoir une équipe suffisamment compétitive. La vie sans Rabiot est décidément déjà difficile.

