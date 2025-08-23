Ligue 1

J2

Marseille-Paris FC (5-2)

Les notes de Marseille-Paris FC

Par Ulysse Llamas le Samedi 23 Août à 19:17

Les Marseillais ont bien stressé contre le Paris FC, mais sont parvenus à gagner leur premier match de la saison. Ils peuvent dire merci à un vieux revenant, à ses entrants et à un Paris FC encore trop tendre.