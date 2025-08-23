S’abonner au mag
Les notes de Marseille-Paris FC

Par Ulysse Llamas

Les Marseillais ont bien stressé contre le Paris FC, mais sont parvenus à gagner leur premier match de la saison. Ils peuvent dire merci à un vieux revenant, à ses entrants et à un Paris FC encore trop tendre.

Marseille

Pierre-Emerick Aubameyang

Le temps de mettre 5 étoiles sur l’avis Google des thermes d’Al-Qadisiyah et le voilà revenu tout frais. Supplée par Robinio Vaz (74e), en colo de vacances. 

Note de la rédaction 8/10
Pierre-Emile Højbjerg

En football, les coups de pied sont plus utiles que les coups de poing.

Note de la rédaction 6/10
Mason Greenwood

Le premier buteur de l’après-affaire Rabiot. C’est tout.

Note de la rédaction 4/10
Timothy Weah

Comme Charles Consigny aux amphis d’été de la France insoumise, il débarque dans un endroit où il n’a rien à faire. Remplacé par Bilal Nadir (63e), plus pertinent. 

Note de la rédaction 3/10
Leonardo Balerdi

Le mec a débarqué l’été dernier du TGV, s’est fait une coupe mulet, a dit qu’il adorait Jul, est allé une fois gueuler au Vélodrome, et tout le monde continue de le prendre pour un Marseillais.

Note de la rédaction 3/10
Adrien Rabiot

Il a été excellent lors de la pesée d’avant-match, puis un peu discret.

Note de la rédaction 0/10
Paris FC

Ilan Kebbal

Un Kebbal complet et recommandé : passé dé, lucarne, oignon. L’école marseillaise est au top !

Note de la rédaction 8/10
Moses Simon

Il a changé de look cet été : nouvelle saison, nouvelle ambition. Olivier Faure. Remplacé par Jean-Philippe Krasso (64e)

Note de la rédaction 7/10
Maxime López

On aurait payé très cher pour qu’il climatise l’OM à la 95e, mais il avait tout donné dans la présentation d’avant-match.

Note de la rédaction 5/10
Willem Geubbels

Les Arnault l’ont recruté comme mannequin, en fait. Remplacé par Alimany Gory (64e), petite couture. 

Note de la rédaction 4/10
Otávio

Sur la route entre Paris et Marseille, il aurait dû s’arrêter à Aurillac pour le festoche de théâtre de rue. Son spectacle de boulettes est programmé dans le off, en face du square Arsène Vermenouze. 

Note de la rédaction 2/10
