- Ligue 1
- J2
- Marseille-Paris FC (5-2)
Les notes de Marseille-Paris FC
Les Marseillais ont bien stressé contre le Paris FC, mais sont parvenus à gagner leur premier match de la saison. Ils peuvent dire merci à un vieux revenant, à ses entrants et à un Paris FC encore trop tendre.
Marseille
Pierre-Emerick Aubameyang
Le temps de mettre 5 étoiles sur l’avis Google des thermes d’Al-Qadisiyah et le voilà revenu tout frais. Supplée par Robinio Vaz (74e), en colo de vacances.
0 note(s)
Pierre-Emile Højbjerg
En football, les coups de pied sont plus utiles que les coups de poing.
0 note(s)
Mason Greenwood
Le premier buteur de l’après-affaire Rabiot. C’est tout.
0 note(s)
Timothy Weah
Comme Charles Consigny aux amphis d’été de la France insoumise, il débarque dans un endroit où il n’a rien à faire. Remplacé par Bilal Nadir (63e), plus pertinent.
0 note(s)
Leonardo Balerdi
Le mec a débarqué l’été dernier du TGV, s’est fait une coupe mulet, a dit qu’il adorait Jul, est allé une fois gueuler au Vélodrome, et tout le monde continue de le prendre pour un Marseillais.
0 note(s)
Adrien Rabiot
Il a été excellent lors de la pesée d’avant-match, puis un peu discret.
0 note(s)
Paris FC
Ilan Kebbal
Un Kebbal complet et recommandé : passé dé, lucarne, oignon. L’école marseillaise est au top !
0 note(s)
Moses Simon
Il a changé de look cet été : nouvelle saison, nouvelle ambition. Olivier Faure. Remplacé par Jean-Philippe Krasso (64e),
0 note(s)
Maxime López
On aurait payé très cher pour qu’il climatise l’OM à la 95e, mais il avait tout donné dans la présentation d’avant-match.
0 note(s)
Willem Geubbels
Les Arnault l’ont recruté comme mannequin, en fait. Remplacé par Alimany Gory (64e), petite couture.
0 note(s)
Otávio
Sur la route entre Paris et Marseille, il aurait dû s’arrêter à Aurillac pour le festoche de théâtre de rue. Son spectacle de boulettes est programmé dans le off, en face du square Arsène Vermenouze.
0 note(s)
Par Ulysse Llamas