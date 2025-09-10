Football Manager fait son retour avec plein de nouveautés

Enfin !

Après un an d’attente et de frustration, la date est enfin tombée : Sports Interactive a officiellement annoncé la sortie de Football Manager 26. Les directeurs sportifs virtuels peuvent donc cocher la date du 4 novembre prochain sur leur calendrier, alors que les précommandes sont déjà possibles (avec 10% de réduction). « FM26 marquera un tournant dans notre quête pour produire l’expérience de gestion de football parfaite et tout le studio est incroyablement impatient de la partager avec le monde entier », a promis Miles Jacobson, le big boss de Sports Interactive.

Deux ans pour tout chambouler

Si le studio a pris deux ans pour pondre ce nouveau volet, c’est bien que les nouveautés vont pleuvoir. Au-delà des améliorations graphiques et des nouvelles animations, la première révolution est de voir le foot féminin faire enfin son entrée dans FM. Comme dans EA Sports FC, un nouveau monde s’ouvre aux managers en herbe. De la même manière, la Premier League sera cette fois sous licence.

Autre révolution : FM26 arrive sur consoles. Oui, vous avez bien lu. PlayStation et Xbox vont enfin pouvoir accueillir le saint Graal de la gestion footballistique sans se prendre la tête avec un vieux PC qui crache ses tripes.

Les nuits blanches sont de retour.

