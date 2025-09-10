La Beaujoire va (encore) accueillir les féminines du FC Nantes

Impossible n’est pas nantais !

Le FC Nantes accueillera le Paris FC le vendredi 3 ou le samedi 4 octobre prochain à la Beaujoire. La date dépend de l’éventuelle (et probable) qualif du PFC en Ligue des champions, qui joue ses barrages contre l’Austria Vienne, mais ne change rien à l’objectif des Nantaises : battre le record d’affluence des féminines pour un match à la Beaujoire. Les places sont vendues cinq euros.

La saison passée, pour la première saison des Nantaises dans l’élite, 16 847 personnes étaient venues assister au FC Nantes – PSG et à la courte défaite (0-1) des Nantaises. Cette affluence avait constitué un record en Première Ligue, chiffre dépassé par le PSG-OL de janvier. Nantes a démarré sa saison par une victoire (2-1) contre Saint-Étienne au stade Marcel-Saupin, devant moins de 1 000 spectateurs.

Post Instagram Voir sur instagram.com

Le Clara Mateo-ico ?

Plusieurs rencontres reportées en France à cause de la tempête Caetano