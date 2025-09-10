S’abonner au mag

Łukasz Fabiański passe de West Ham à West Ham

Łukasz Fabiański passe de West Ham à West Ham

Quitter pour mieux se retrouver n’a jamais été aussi vrai.

Trois mois après ses adieux face à Ipswich avec West Ham, Łukasz Fabiański a signé à … West Ham. Ce mercredi, les Hammers ont officialisé le retour du gardien polonais pour la saison à venir. En mai dernier, le joueur de 40 ans, en fin de contrat, avait quitté le club de l’est londonien après sept ans de bons et loyaux services.

Suite au départ précipité du portier Wes Foderingham vers le club chypriote de l’Aris Limassol ce mardi, le staff de West Ham cherchait un troisième gardien et a opté pour le retour de Fabiański. Dans l’effectif de Graham Potter, le vétéran officiera auprès de Mads Hermansen et Alphonse Areola, toujours coincé dans son rôle de numéro 2 depuis le début de la saison.

Au moins, lui est champion du monde.

Paquetá et West Ham envisagent une action de justice contre la FA

