Trois nouveaux présidents de Ligue 1 élus au conseil d’administration de la LFP

Après les départs de Damien Comolli (ex-Toulouse parti à la Juventus), Jean-Pierre Rivère (ex-Nice) et Jean-Pierre Caillot (dont le Stade de Reims a été relégué en Ligue 2) à l’intersaison, les ténors de la LFP se réunissaient ce mercredi lors d’une assemblée générale pour élire les trois nouveaux membres du conseil d’administration. À la suite du dépouillement, Fabrice Bocquet (Nice, 84,75% des voix), Waldemar Kita (Nantes, 76,68%) et Loïc Féry (Lorient, 60,09%) ont été élus.

Un opposant de Labrune défait

Ces trois présidents s’installeront sur leurs nouveaux sièges pendant la prochaine réunion du CA de la Ligue de football professionnel, le 15 septembre prochain. Candidat et opposant au président de la LFP Vincent Labrune, le président du Havre Jean-Michel Roussier n’a lui pas été élu.

Le vote a été tenu dans un contexte de fronde envers Labrune, menée par les présidents lensois Joseph Oughourlian et marseillais Frank McCourt. « La gouvernance est opaque et inefficace et son management absent », dénonçait ces derniers jours l’Américain dans une interview croisée pour Le Figaro.

Ces résultats sentent le statu quo pour Vincent Labrune.

