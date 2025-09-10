Le père de Kylian Mbappé estime que défendre ne correspond pas au style de jeu de son fils

Tout pour le fiston.

Au lendemain de la victoire des Bleus face à l’Islande, L’Équipe Magazine consacre son numéro à Kylian Mbappé et à sa famille. En plus d’une longue interview du capitaine de l’équipe de France, ses parents Fayza et Wilfrid, se sont également exprimés. Ils en ont profité pour aborder leur relation et les souvenirs liés à leur fils, ainsi que ses qualités et ses défauts sur le terrain. Sur ce sujet, papa Mbappé s’est notamment attardé sur le jeu sans ballon de Kyks, reconnaissant que l’aspect défensif n’était pas une partie intégrante de son style.

« Ce n’est pas son jeu »

« Je peux choquer en disant ça, mais la course qu’a faite Khvicha Kvaratskhelia en finale de la Ligue des champions avec le PSG à la 90e minute, je m’en fous, assume le paternel. Kylian, ce n’est pas son jeu. Il fait des choses que les autres sont incapables de faire. »

Pas content des attaques sur l’implication défensive de son fils, Wilfrid regrette « qu’on critique un mec auteur de 60 buts par saison. Je ne dis pas qu’il ne faut pas défendre, mais s’il ne doit faire que des replis défensifs, on n’est pas dans la même pièce. »

Luis Enrique non plus.

La cote de popularité de Kylian Mbappé en chute libre chez les 7-14 ans