L’ancien arbitre anglais David Coote impliqué dans une affaire de pédopornographie

Ça fait beaucoup, non ?

David Coote, arbitre radié par la Premier League en décembre dernier, refait parler de lui, et pas pour de bonnes raisons. Déjà écarté des terrains après la diffusion d’une vidéo où il insulte Liverpool et son ancien coach Jürgen Klopp, puis aperçu en train de sniffer de la cocaïne, l’Anglais coche une nouvelle case. Cette fois, il est accusé d’avoir réalisé une vidéo à caractère sexuel mettant en scène un enfant.

De l’arbitrage à l’abject

Selon le Telegraph, l’homme de 43 ans doit comparaître ce jeudi devant le tribunal de première instance de Nottingham. Le porte-parole de la police du Nottinghamshire confirme qu’il a été inculpé pour avoir réalisé une vidéo « de catégorie A », soit la classification la plus grave, réservée aux images de viols ou d’abus sexuels sur enfants en bas âge.

Dès le début de l’été, Howard Webb, patron de la PGMOL (l’instance des arbitres anglais), avait déjà fermé la porte à un éventuel retour de Coote sur les pelouses. « Je crains qu’il soit très difficile pour David de revenir. C’est quelqu’un avec qui nous restons en contact, quelqu’un qui a longtemps fait partie de notre famille d’arbitres et qui a servi le football pendant des années. Je le connais personnellement depuis très longtemps », avait-il expliqué.

Les excuses ne suffiront pas, cette fois.

