Erling Haaland s'est excusé auprès du gardien moldave après son quintuplé

Zola à dit « J’accuse », Haaland s’excuse.

Auteur de cinq buts et de deux passes décisives lors de la victoire 11-1 de la Norvège ce mardi soir, l’attaquant de Manchester City a tout de même tenu à s’excuser auprès du gardien moldave à la fin de la rencontre, selon le Daily Mail.

Le gardien de la Moldavie mise sur l’autodérision

« J’ai parlé avec Erling après le match. Il m’a dit : « Ce n’est pas ma faute », et il a ajouté qu’il devait simplement continuer à marquer à cause de la différence de buts. Je le comprends », a déclaré Cristian Avram, le gardien moldave. Farceur malgré la défaite, il a accueilli la presse norvégienne en plaisantant sur son sort : « Bonjour, je suis le gardien de la Moldavie et je viens de me faire littéralement manger 11 fois. »

Les Moldaves ont d’ailleurs subi le plus lourd revers de leur histoire, effaçant l’ancien record de la défaite 8-0 infligée par le Danemark en 2018, également en qualifications pour la Coupe du monde. À l’opposé, la Norvège poursuit son parcours parfait avec cinq victoires en cinq matchs et déjà 23 buts inscrits.

Maintenant, il faudra montrer les gros bras face aux cadors, Erling.

Ivan Toney compare la Premier League et la Saudi Pro League