Erling Haaland s'est excusé auprès du gardien moldave après son quintuplé

SF
Zola à dit « J’accuse », Haaland s’excuse.

Auteur de cinq buts et de deux passes décisives lors de la victoire 11-1 de la Norvège ce mardi soir, l’attaquant de Manchester City a tout de même tenu à s’excuser auprès du gardien moldave à la fin de la rencontre, selon le Daily Mail.

Le gardien de la Moldavie mise sur l’autodérision

« J’ai parlé avec Erling après le match. Il m’a dit : « Ce n’est pas ma faute », et il a ajouté qu’il devait simplement continuer à marquer à cause de la différence de buts. Je le comprends », a déclaré Cristian Avram, le gardien moldave. Farceur malgré la défaite, il a accueilli la presse norvégienne en plaisantant sur son sort : « Bonjour, je suis le gardien de la Moldavie et je viens de me faire littéralement manger 11 fois. » 

Les Moldaves ont d’ailleurs subi le plus lourd revers de leur histoire, effaçant l’ancien record de la défaite 8-0 infligée par le Danemark en 2018, également en qualifications pour la Coupe du monde. À l’opposé, la Norvège poursuit son parcours parfait avec cinq victoires en cinq matchs et déjà 23 buts inscrits.

Maintenant, il faudra montrer les gros bras face aux cadors, Erling.

