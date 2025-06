Les Bleuets mettent du temps à battre l’Ouzbékistan

France Espoirs 2-1 Ouzbékistan Espoirs

Buts : Bahoya (31e) et Odobert (79e) pour les Bleuets // Abdurazzokov (46e) pour les Loups blancs

Fatigue physique, mentale, ou rien à foutre ? Pour son seul match de préparation avant l’Euro Espoirs, l’équipe de France Espoirs n’a pas confirmé les promesses de son beau printemps. Au stade de la Source, l’équipe de France Espoirs a longtemps manqué de jus, de volonté et d’un peu de chance contre l’Ouzbékistan (2-1). À une semaine du début de la compétition en Slovaquie, il faut retenir la victoire pour voir le verre à moitié plein.

La France a passé son match à se traîner devant la défense à cinq bien appliquée des Ouzbèkes, qui eux ont passé 90 minutes à prouver que leur qualification pour les Jeux olympiques n’était pas qu’un coup de chance. Les Loups blancs ont fait beaucoup d’efforts, et mériteraient bien leurs noms derrière leurs maillots. En face, les Bleuets, pourtant bien supérieurs sur le papier et malgré beaucoup de remaniements, n’ont rien montré. Matthis Abline a d’abord tiré au-dessus, puis ses coéquipiers ont bénéficié d’un penalty après une faute sur Félix Lemaréchal. Jean-Mattéo Bahoya l’a transformé, inscrivant son premier but avec les Espoirs (1-0, 31e).

🇫🇷 – 🇺🇿 OUVERTURE DU SCORE DE BAHOYA POUR LES BLEUETS (1-0) ! Le direct : https://t.co/bZzATUPkNL#lequipeFOOT pic.twitter.com/qHYoXgazVL — la chaine L'Équipe (@lachainelequipe) June 4, 2025

La rencontre s’est ensuite résumée à un match amical estival. Juste après la mi-temps, Abrorjon Abdurazzokov a égalisé d’une frappe lointaine un peu molle, mais avec un rebond suffisant pour battre Guillaume Restes (1-1, 46e). Plouf. Cinq joueurs sont ensuite entrés, notamment deux vainqueurs de la Ligue Europa (Mathys Tel et Wilson Odobert), et les talents ont fait la différence. Andy Diouf au départ, et un but de Wilson Odobert, en retrait (2-1, 79e). Ouf. Place désormais à un petit décrassage d’avant compétition. Les Bleuets affronteront le Portugal, la Géorgie et la Pologne à l’Euro.

France Espoirs (4-3-3) : Restes, Sildillia (Agoumé, 62e), Matsima (cap.), Lukeba, Merlin (Tchaouna, 62e) – Doukouré, Diouf (Cissé, 90e) – Bahoya (Tel, 62e), Lepenant (Odobert, 62e), Lemaréchal (Mawissa, 46e) – Abline (Barry, 62e). Sélectionneur : Gérald Baticle.

Ouzbékistan Espoirs (5-4-1) : Boymurodov – Pulatov (Abdurakhmonov, 88e), Ahadov, Abdumajidov, Urozov, Makhamadzhov – Abdurazzokov (Khayrullaev, 80e), Ortikboev, Esanov (Mustafokulov, 80e), Urinboev (Jumaev, 70e) – Kholmurodov (Turdimuradov, 70e). Sélectionneur : Ravshan Khaydarov.

